Controlli alle Cerbaie: due giovani fermati con droga, bilancino, 5mila euro e un machete

Cronaca Fucecchio
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(Foto gonews.it)

Due arresti a una settimana dall'inizio dei pattugliamenti delle Cerbaie. Alla vista dei carabinieri hanno tentato la fuga nella vegetazione

Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Empoli ha portato all’arresto di due giovani, classe 2000 e 2003, sorpresi nella notte del 1 luglio 2026  alle Cerbaie, in località 'Le Vedute', dove da una settimana è stato attivato un piano di controlli straordinari e pattugliamenti dell'area boschiva. Il servizio è stato condotto con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e del Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga.

Durante il pattugliamento i militari hanno individuato due giovani, classe 2000 e 2003, in atteggiamento ritenuto sospetto. Alla vista delle divise, i due avrebbero tentato la fuga tra la vegetazione, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati dai Carabinieri.

La successiva perquisizione ha consentito di recuperare circa 40 grammi di cocaina e 37 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la cessione. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e una somma di denaro contante pari a quasi 5 mila euro, ritenuta dagli investigatori collegata all’attività di spaccio.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre trovato un machete della lunghezza complessiva di 45 centimetri, con una lama di circa 30 centimetri. Per questo motivo ai due giovani è stata contestata anche una denuncia per porto abusivo di armi.

Dopo la permanenza nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati accompagnati davanti al Tribunale di Firenze per l’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei confronti di entrambi la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la Regione Toscana.

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