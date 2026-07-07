Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Livorno

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(foto da Fb Cristiano Lucarelli)

Prima dell’annuncio ufficiale, però, Lucarelli dovrà completare la rescissione del contratto che lo lega ancora alla Pistoiese

Cristiano Lucarelli sarà il nuovo allenatore del Livorno nella stagione 2026-2027, impegnato nel campionato di Serie C. L’accordo tra il tecnico e la società amaranto sarebbe stato raggiunto nella notte con il presidente Joel Esciua.

Prima dell’annuncio ufficiale, però, Lucarelli dovrà completare la rescissione del contratto che lo lega ancora alla Pistoiese, squadra guidata nella precedente stagione.

Per il Livorno si tratta di un ritorno importante: Lucarelli, già protagonista della storia amaranto da calciatore e tecnico, è chiamato a guidare la squadra nel nuovo campionato con l’obiettivo di costruire un progetto competitivo.

L’intesa raggiunta con la società rappresenta il primo passo verso il ritorno dell’allenatore sulla panchina del club labronico, in attesa degli ultimi adempimenti formali prima della presentazione ufficiale.

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