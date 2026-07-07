'Eccellenze in Movimento': una selezione di prodotti locali anteprima di 'Calici di Stelle - Divin Boccaccio'

Un viaggio sensoriale tra vini del territorio, oli d’autore e gastronomia locale, con la celebre Cipolla di Certaldo, per una serata tra sapori, arte musica e intrattenimento.

Il gusto, la tradizione e il saper fare toscano si muovono all'unisono nella serata di mercoledì 8 luglio in via 2 Giugno a Certaldo all'interno del programma del CCN e di Certaldo in Fermento.

Prende così il via “Eccellenze in Movimento”, l'esclusivo appuntamento nato per presentare una selezione di prodotti e produttori del territorio, sospeso tra grandi etichette di vini, oli pregiati e gastronomia tipicamente locale, il tutto contornato da esclusive auto storiche messe in mostra nel cuore di Certaldo e da 12 particolari opere d'arte per valorizzare l'enologia del comprensorio, messe in mostra nei negozi di della centrale Via 2 Giugno.

L’evento non è solo una vetrina di livello, ma rappresenta di fatto l'anteprima ufficiale della celebre e attesissima rassegna “Calici di Stelle - Divin Boccaccio”, che accenderà i riflettori nel suggestivo scenario dello storico borgo di Certaldo Alto a cavallo tra fine luglio e l'inizio di agosto.

Un viaggio d’eccellenza reso possibile dalla presenza di una rosa di aziende agricole, cantine e realtà gastronomiche che incarnano la sintesi della produzione locale. Ecco di seguito i protagonisti presenti all'evento:

• Le Cantine e i Vignaioli: Barsacchi Gori winery, Villa il Pozzo, Fattoria dell'Agresto, Altezza winery, Az. Agr. Cameli, Tenuta Torciano.

• La Terra e l'Olio: Villa Humbourg, Casa Pietraia, Orto Sotto Casa, Olio di Dombeppe.

• I Sapori e l'Ospitalità: Salotto Negroni, Lara Santini Home Restaurant.

L'associazione Terra Di Valdelsa, promotore e referente di questo particolare evento, dà appuntamento quindi a mercoledì 8 luglio in via 2 giugno a partire dalle ore 19.00.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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