Torna Empoli Europa, la rassegna di Harmonia Musica e Danza: il programma dei concerti

Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, torna Empoli Europa, la rassegna organizzata dall’associazione riconosciuta Harmonia Musica e Danza, giunta alla terza edizione nel 2026.

La manifestazione si presenta quest’anno con un programma ancora più ricco, grazie alla partecipazione di cori e orchestre giovanili provenienti dall’Europa, in particolare da Regno Unito e Svezia. La collaborazione con la sezione danza dell’associazione Art de la Danse ha contribuito ad ampliare il progetto, favorendo lo scambio culturale tra musica, movimento e tradizioni artistiche diverse.

Da anni Harmonia Musica e Danza porta avanti rapporti di collaborazione con numerose realtà musicali giovanili europee, coinvolgendo gruppi provenienti da Regno Unito, Germania, Belgio e Svizzera. Un’attività che, secondo gli organizzatori, rappresenta un’opportunità per valorizzare il territorio empolese e promuovere nuove forme di collaborazione internazionale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Empoli e dell’attenzione dell’assessorato alla Cultura, che negli anni ha sostenuto il percorso della rassegna.

Il programma prenderà il via giovedì 9 luglio alle ore 21.15 con la partecipazione della St. Benedicts School di Londra, formazione composta da una band di 50 elementi e un coro di 45 elementi, con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse.

Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 20 luglio alle ore 21 con la Latymer School del North London, composta da coro e orchestra d’archi per un totale di 45 elementi, sempre con performance di danza.

Martedì 28 luglio alle ore 21 sarà la volta della Greenwich Youth Band, jazz band composta da 28 elementi proveniente da Greenwich, mentre mercoledì 29 luglio alle ore 21 si esibirà la Engelholm Marching Band dalla Svezia, formazione di 75 elementi.

La rassegna si concluderà con il concerto finale di Empoli Europa 2026, in programma sabato 29 agosto alle ore 21.15, affidato al Dugtrio, formazione empolese composta da pianoforte, basso e batteria.

PROGRAMMA

Giovedì 9 luglio ore 21,15

ST. BENEDICTS SCHOOL

band di 50 elementi e coro di 45 elementi, London GB

Con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse

Lunedì 20 luglio ore 21

LATYMER SCHOOL

coro e orchestra d’archi 45 elementi, north London GB

Con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse

Martedì 28 luglio ore 21

GREENWICH YOUTH BAND

jazz band di 28 elementi, Greenwich GB

Con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse

Mercoledì 29 luglio ore 21

ENGELHOLM MARCHING BAND

di 75 elementi, Engelholm Svezia

Con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse

sedie 65

CONCERTO di chiusura di EMPOLI EUROPA 2026 IIIa ediz.

Sabato 29 agosto ore 21,15

DUGTRIO piano, basso, batteria di Empoli