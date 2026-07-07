Ex lavoratrici Mario Pucci, una cena per ricordare un'azienda simbolo di Castelfiorentino

Si è svolta venerdì 3 luglio la tradizionale cena delle ex dipendenti della Mario Pucci Cecconi srl, storica azienda di abbigliamento di Castelfiorentino, un appuntamento che si rinnova ogni anno dalla chiusura della produzione, avvenuta nel 2006, e che continua a testimoniare il forte legame umano nato all'interno dell'impresa.

Alla serata hanno partecipato numerose ex lavoratrici, oltre ai due ex dipendenti uomini, alcune arrivate anche da fuori regione, tra cui da Torino. Per alcune di loro si è trattato del primo incontro dopo oltre vent'anni. Un'occasione per ritrovarsi e ricordare un'esperienza lavorativa che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale.

Fondata il 1° aprile 1957, la Mario Pucci Cecconi iniziò l'attività con appena quattro persone in un fondo commerciale di via Goito. Nel corso dei decenni l'azienda è cresciuta fino a impiegare stabilmente circa 160 operai, raggiungendo punte di 360 addetti considerando anche l'indotto. Specializzata nella produzione di camicie e abbigliamento femminile, è stata una delle realtà di riferimento del settore, esportando i propri capi in oltre 60 Paesi, tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Panama, Messico, Hong Kong, Venezuela e Antille Olandesi.

Sotto la guida di Mario Pucci e della moglie Cosetta Goretti, presente anche alla cena, l'azienda si è distinta per la ricerca stilistica e la qualità delle produzioni. Nel corso degli anni ha vestito le future modelle Vittoria Belvedere, Samanta De Grenet e Natasha Stefanenko, oltre a storiche "signorine buonasera" della RAI come Nicoletta Orsomando, Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi.

Lo storico stabilimento di via Niccoli 22, ancora oggi riconoscibile per l'inconfondibile insegna, è stato successivamente riconvertito a uso immobiliare ed è da anni affittato a uno storico ricamificio del territorio.

Quest'anno la cena ha assunto un significato particolare, ricorrendo il decimo anniversario della scomparsa di Mario Pucci. Durante la serata è stato ricordato anche l'impegno di Monica Tafi, ex dipendente che da anni organizza con dedizione la reunion.

La moglie dell'imprenditore, Cosetta Goretti, ha voluto sottolineare il valore dell'iniziativa con queste parole: "Viene fatta ogni anno una cena per trovare delle ex colleghe...cosa si puo' dire... che Mario si merita il ricordo benevolo di coloro che lo hanno conosciuto e che hanno lavorato per lui".

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