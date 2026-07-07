Festival dei Giovani, 6 medaglie per la Canottieri San Miniato

A Ravenna nel bacino remiero della Standiana si è tenuto l’appuntamento più importante per il canottaggio nazionale giovanile, il FESTIVAL DEI GIOVANI 2026.

Le regate che interessano tutte le categorie giovanili dai 10 anni ai 14 anni si svolgono su tutte le imbarcazioni sia di coppia che di punta. A questa manifestazione hanno partecipato oltre 1500 atleti provenienti dal tutto il territorio nazionale, ovviamente essendo una manifestazione giovanile le società di canottaggio cercano di parteciparvi con il numero di atleti più alto possibile per stimolare i ragazzi in quanto molti di sono alla prima esperienza competitiva.

La Canottieri San Miniato non poteva mancare visto che ha partecipato a questo evento per trent'anni consecutivi, raggiungendo anche posizioni di classifica molto vicino alle società più blasonate del canottaggio nazionale.

I ragazzi del club giallorosso, pur essendo per tanti alle prime esperienza agonistiche, erano preparati e infatti i risultati non si sono a fatti attendere: ben sei le medaglie conquisate nelle varie specialità.

Laura Nacci bronzo sul 4x misto & bronzo sul 2x misto

Biagio Posarelli argento nel singolo

Cosimo Campigli, Jason Huang, Oscar Tinti argento nel 4x misto

Francesco Acerti, Andrea Provvedi bronzo nel 2x

Alessia Acerti bronzo nel 4x regionale Toscana

Buoni piazzamenti anche per:

Vasco Locci e Chiara Acerti

"La Canottieri San Miniato vanta una buona tradizione nel canottaggio giovanile, ma anche nella canoa e nel canottaggio inclusivo," dice il presidente Enzo Ademollo, "il merito va anche agli allenatori, Kristina Mugnai per il canottaggio e Alessio SImonetti per la canoa, con Angelo Sireci, Francesco Regoli, e Matilde Masini per la squadra Special Olympics."

"E nonostante le vicende che da anni affossano la nostra società, per il non completamento dell'impianto di Roffia, in modo caparbio cerchiamo di non mollare," continua il presidente Ademollo. "Negli ultimi incontri avuti con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e con il Sindaco Giglioli si è finalmente aperto uno spiraglio per iniziare gli interventi fondamentali per poter fare allenamenti su distanze federali e per poter ospitare eventi di canottaggio e canoa fondamentali per ottenere risorse economiche necessarie per far fronte ai costi per la manutenzione dell'impianto in concessione."

Fonte: Canottieri San Miniato ASD

Notizie correlate