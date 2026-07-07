Fi-Pi-Li: chiusura del tratto Darsena Toscana Est - Darsena Toscana Ovest

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Il divieto di transito è necessario per l’apertura straordinaria dei ponti mobili e l'attività di dragaggio del canale dei Navicelli

L'ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura del tratto della FiPiLi Darsena Toscana Est - Darsena Toscana Ovest in entrambe le direzioni per i seguenti giorni:
dalle ore 22 ca del giorno 8 luglio alle ore 00.45 ca del 9 luglio 2026;
dalle ore 22 ca del giorno 9 luglio alle ore 00.45 ca del 10 luglio 2026;
dalle ore 22 ca del giorno 13 luglio alle ore 00.45 ca del 14 luglio 2026;
dalle ore 22 ca del giorno 14 luglio alle ore 00.45 ca del 15 luglio 2026;
Sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e percorso alternativo.

Il divieto di transito è necessario per l’apertura straordinaria dei ponti mobili, indispensabile alle attività di dragaggio del canale dei Navicelli.

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