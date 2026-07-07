Firenze da bollino rosso per il caldo il 9 luglio

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Una città rovente. Il 9 luglio Firenze sarà l'unica città da bollino rosso in tutta Italia, giovedì il caldo arriverà a quasi quaranta gradi nel pomeriggio.

Arriva la terza ondata di calore e il bollettino del ministero della Salute parla chiaro: in queste ore Firenze è bollino arancione, ma tra quarantotto ore si passerà al rischio di caldo massimo per tutta la popolazione.

Firenze sarà l'unica città da bollino rosso, mentre Perugia, Pescara e Torino saranno quelle con bollino arancione, sempre da giovedì.

Le elaborazioni meteorologiche confermano il rafforzamento dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e la sua estensione verso il Centro-Nord. Anche la Toscana sarà interessata da questa evoluzione, con un progressivo aumento delle temperature e del disagio bioclimatico.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
7 Luglio 2026

Ponte al Pino: completata la rimozione del vecchio impalcato

Sono terminati i lavori di rimozione del vecchio impalcato di ponte al Pino a Firenze, il cavalcaferrovia interessato dal primo intervento di sostituzione avviato il 5 luglio. La prima fase [...]

Firenze
Attualità
6 Luglio 2026

Al via il bando alle Mpmi che investono in alta tecnologia e tutela ambientale

La Camera di commercio di Firenze offre contributi a fondo perduto alle aziende che investono in intelligenza artificiale, cyber security, robotica e automazione, quantum computing, big data e altra tecnologia, [...]

Firenze
Attualità
6 Luglio 2026

Meyer, fine dell'anno scolastico per gli oltre 450 alunni della scuola ospedaliera

Ultima campanella dell’anno anche per le bambine e i bambini frequentanti la Scuola Ospedaliera del Meyer. I numeri. Quest’anno hanno frequentato la Scuola, in tutto, 469 alunni: circa 100 della [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina