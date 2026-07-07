Firenze da bollino rosso per il caldo il 9 luglio

Una città rovente. Il 9 luglio Firenze sarà l'unica città da bollino rosso in tutta Italia, giovedì il caldo arriverà a quasi quaranta gradi nel pomeriggio.

Arriva la terza ondata di calore e il bollettino del ministero della Salute parla chiaro: in queste ore Firenze è bollino arancione, ma tra quarantotto ore si passerà al rischio di caldo massimo per tutta la popolazione.

Firenze sarà l'unica città da bollino rosso, mentre Perugia, Pescara e Torino saranno quelle con bollino arancione, sempre da giovedì.

Le elaborazioni meteorologiche confermano il rafforzamento dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e la sua estensione verso il Centro-Nord. Anche la Toscana sarà interessata da questa evoluzione, con un progressivo aumento delle temperature e del disagio bioclimatico.

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