Spaccavano i finestrini e rubavano nelle auto: denunciati tre uomini nel Senese

Sei auto danneggiate e svaligiate in poche ore nei parcheggi delle principali aree turistiche del Senese. È questo il bilancio della serie di furti per la quale i carabinieri hanno denunciato, al termine di un'indagine, un 53enne, un 27enne e un 18enne, tutti legati da rapporti di parentela, residenti tra le province di Pisa e Firenze e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Le indagini sono scattate dopo le denunce presentate dalle vittime, italiane e straniere, che lo scorso 2 giugno avevano trovato le proprie auto danneggiate e private di borse, valigie e altri oggetti lasciati all'interno degli abitacoli. Attraverso la raccolta delle testimonianze, l'analisi dei filmati disponibili, dei transiti dei veicoli e del modus operandi utilizzato, i militari sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del gruppo e a risalire ai presunti responsabili.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avrebbero agito tra le 13.30 e le 17 nei comuni di Sovicille, Monteroni d'Arbia e Asciano, prendendo di mira auto lasciate in sosta vicino a luoghi frequentati dai turisti. Il metodo utilizzato sarebbe stato sempre lo stesso: la rottura dei finestrini per entrare rapidamente negli abitacoli e impossessarsi degli oggetti di valore custoditi all'interno.

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