Incendio al liceo Machiavelli di Firenze, danneggiati alcuni affreschi

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 07:30 nel comune di Firenze, in Via di Santo Spirito, per un incendio che si è sviluppato all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli.

Sul posto è stata inviata una squadra, che ha effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha interessato l'ufficio amministrativo e quello della didattica dell’istituto situati al primo piano dell’edificio.

Importante i danni riportati nei due locali dove erano presenti anche degli affreschi. Sul posto anche tecnici della Città Metropolitana e le forze dell'ordine che indagano sulla vicenda.

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