Castelfranco, ha un malore alla guida e si schianta contro un palo: muore un uomo

Tragico incidente in via Soldaini, nel Comune di Castelfranco, dove una persona ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo che, mentre era alla guida della propria auto, avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un palo. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato dal malore o dalle conseguenze dello schianto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i soccorritori del 118 con un'automedica e un mezzo infermieristico di Fucecchio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

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