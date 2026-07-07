Interventi in corso per la nuova rotatoria a Badia a Elmi

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Certaldo, interventi per nuova rotatoria a Badia a Elmi. Per martedì 21 luglio è programmato l'intervento di spostamento della linea elettrica interrata di media tensione, collocata all'interno della centrale idrica Baccana di Acque Spa e interferente con i lavori di realizzazione della rotatoria. Lo ha comunicato E-distribuzione, che da tempo lavora nell'area e stava attendendo un pezzo speciale per compiere anche quest'ultimo spostamento delle proprie linee. Questa novità consente alla Città Metropolitana di Firenze, stazione appaltante per la nuova rotatoria, di riprogrammare le fasi successive e arrivare finalmente all'avvio dei lavori.

L'intervento di E-distribuzione avrà una durata di un solo giorno, dopo di che potrà essere effettuata l'attività di bonifica da ordigni bellici, che si prevede di concludere - con l'acquisizione dell'attestato di avvenuta bonifica - entro il prossimo 30 settembre, data entro cui si prevede di dare avvio ai lavori, la cui durata contrattuale, salvo imprevisti o proroghe, è fissata in 250 giorni, quindi con ultimazione prevista il 7 giugno 2027. Consideratio che i lavori sull'adiacente ponte procedono regolarmente, essendo ormai giunti al 50% dell'importo complessivo dei lavori, il prossimo 30 settembre dovrebbe essere confermato anche quale giorno della sua riapertura al transito, seppur con tutte le limitazioni occorrenti a garantire che le lavorazioni ancora mancanti si possano svolgere in tutta sicurezza.

Praticamente il ponte sarà riaperto in concomitanza con l'inizio dei lavori della rotatoria, i quali sono comunque progettati per fasi, in modo da garantire, per tutta la durata degli stessi, la fruizione veicolare in tutte e tre le direzioni servite, ivi compresa la direzione da e verso Certaldo, attraverso il ponte ristrutturato. Dopo l'avvenuta riapertura al transito, i lavori al ponte entreranno nella loro terza e ultima fase, quella dedicata prevalementemente al consolidamento di pile e spalle, ma anche al riposizionamento dei sottoservizi nella loro sede definitiva, all'interno dei nuovi marciapiedi. Gli interventi si concluderanno il 20 gennaio 2027.

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