La European Youth Orchestra 'Ferruccio Busoni' ottiene il patrocinio del Parlamento Europeo

La European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo per l’edizione 2026, un prestigioso riconoscimento che conferma il valore culturale, formativo e internazionale di un progetto nato a Empoli con l’obiettivo di riunire giovani musicisti provenienti da tutta Europa attraverso la musica, lo studio e il dialogo tra culture.

Giunta alla sua terza edizione, la European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” rappresenta oggi una delle più significative iniziative dedicate alla formazione orchestrale giovanile, distinguendosi come un progetto unico nel panorama toscano e tra le poche esperienze di questo tipo a livello nazionale.

Ogni anno il progetto seleziona giovani talenti provenienti da numerosi Paesi membri dell’Unione Europea, offrendo loro un’esperienza artistica e umana fondata sulla condivisione, sull’eccellenza musicale e sui valori della cooperazione internazionale.

L’edizione 2026 vedrà oltre cinquanta giovani musicisti riunirsi a Empoli dal 29 agosto al 4 settembre per una settimana di prove, masterclass e concerto sotto la guida del direttore principale Sergio Alapont. L’esibizione finale si terrà venerdì 4 settembre 2026 in Collegiata di Sant’Andrea e proporrà un programma che comprende musiche di Georg Friedrich Händel, Ferruccio Busoni, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Ludwig van Beethoven.

Con il patrocinio del Parlamento Europeo, la European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” rafforza ulteriormente la propria missione: fare di Empoli un luogo di incontro per le nuove generazioni di musicisti europei e promuovere, attraverso l’arte e la formazione, i valori dell’unità, della cooperazione e della cittadinanza europea.

"Siamo positivamente abituati, ormai da tanti anni, alle bellissime attività proposte dal nostro Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, dall'Opera in Piazza che quest'anno compie dieci anni, ad altri concerti di alta qualità e oggi c'è un'altra notizia: la European Youth Orchestra, l'orchestra giovanile europea che sarà in concerto il 4 settembre prossimo, ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo. Ringraziamo la presidente Roberta Metsola e le tante collaborazioni che sono all'interno di questo progetto. Il riconoscimento e il patrocinio del Parlamento Europeo ci rende davvero orgogliosi dell'eccellenza di questa iniziativa culturale, ma soprattutto ci ricorda che la cultura non ha confini ed è il grande collante che tiene insieme le persone oltre ogni confine nazionale", questo il commento del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi.

“Questo riconoscimento rappresenta un importante incoraggiamento per il lavoro svolto in questi anni e conferma la dimensione autenticamente europea del progetto - dichiara Stefano Donati, presidente del Centro Busoni -. La European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” nasce dalla convinzione che la musica possa creare occasioni di incontro, crescita e dialogo tra giovani provenienti da contesti diversi, contribuendo alla costruzione di una cultura europea condivisa”.

La European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni" è realizzata grazie all'impegno del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e dei suoi soci fondatori Comune di Empoli e Città Metropolitana di Firenze, al sostegno di Ministero della Cultura e Regione Toscana e sostenitori privati che credono nel valore della cultura come strumento di crescita e dialogo tra i giovani.

Per l'edizione 2026 è attiva anche una campagna di raccolta fondi attraverso Art Bonus, lo strumento che consente a cittadini e imprese di sostenere il progetto beneficiando del credito d'imposta previsto dalla normativa. Un'opportunità concreta per contribuire alla crescita di un'iniziativa che porta Empoli al centro della scena musicale europea e investe sulle nuove generazioni di musicisti.

Per conoscere meglio l’EYOFB e avere informazioni sulla raccolta fondi Art Bonus: https://www.centrobusoni.org/eyo-european-youth-orchestra-ferruccio-busoni/

Seguite il racconto dei musicisti sulle pagine social Facebook “European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni" e Instagram “europeanyouthorchestrabusoni”

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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