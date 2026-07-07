'La gabbianella e il gatto' in scena al Torrione di Santa Brigida

La rassegna Torrione kids, dopo il grande successo del debutto di giovedì scorso, torna con il secondo appuntamento in programma giovedì 9 luglio alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida La gabbianella e il gatto, una produzione di Tieffeu.

Durante un volo sopra il mare alla ricerca di cibo, una giovane gabbiana rimane intrappolata in una macchia di petrolio. Riesce a liberarsi e a riprendere il volo, ma le forze la abbandonano e finisce su un balcone abitato da un gatto. In punto di morte, affida all’incredulo felino l’uovo che sta per deporre, strappandogli tre solenni promesse. Se per mantenere le prime due sarà sufficiente la sua dedizione, per la terza serviranno coraggio, ingegno e l’aiuto degli altri gatti.

Una fiaba toccante e ricca di significato, che affronta temi profondi come la tutela dell’ambiente, sempre più minacciato dall’azione distruttiva dell’uomo, l’accettazione della diversità, il rispetto per ciò che è altro da noi e soprattutto, la fiducia in se stessi: la convinzione che, anche di fronte alle difficoltà più grandi, si possa volare.

Il programma prosegue giovedì 16 luglio con Il Gatto con gli stivali di Teatro Verde, infine giovedì 23 luglio con Storie nell’armadio di La Gru Teatro.

Gli spettacoli di Torrione Kids si inseriscono nell’ampio cartellone di Che spettacolo d’estate!, promosso dal Comune di Empoli. La rassegna, dedicata alle famiglie, è realizzata da Giallo Mare Minimal teatro grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze. Gli spettacoli di Torrione Kids previsti tutti i giovedì fino al 23 luglio, sono dedicati a bambini, famiglie e ragazzi e rientrano tra le iniziative gratuite del programma La Fondazione per Te (fondazionecrfirenze.it/fondazioneperte/).

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate