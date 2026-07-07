L'estate prende vita nelle frazioni di Greve in Chianti: la cultura entra nel cuore delle comunità tra teatro, musica, socialità

L’estate culturale del Comune di Greve in Chianti continua nelle frazioni del territorio. Spettacoli teatrali, letture e laboratori creativi, eventi musicali e serate danzanti nelle frazioni del territorio comunale di Greve in Chianti. Le sere d’estate prendono vita e si animano nei piccoli borghi dove l’assessorato alla Cultura e alla valorizzazione delle Frazioni ha allestito piccoli grandi cartelloni che invitano a vivere l’estate fuori, all’aria aperta, e allo stesso tempo dentro al cuore delle comunità che vibra nei giardini e negli spazi pubblici delle frazioni e nelle aree di campagna in cui si respira bellezza, autenticità, socialità. Il piacere di stare insieme e ritrovarsi vicino a casa si riscopre al Passo dei Pecorai, a Chiocchio e a Montefioralle che rifioriscono nei mesi estivi con una girandola di proposte variegate con le quali l'amministrazione comunale investe sulla cultura di prossimità. “L’estate chiantigiana – dichiara l’assessora alla Cultura e alla Valorizzazione delle Frazioni Monica Toniazzi - irradia il sapere in ogni borgo e riparte con una visione policentrica della cultura, il nostro intento è quello di promuovere un sistema diffuso in cui ogni piccolo centro, ogni territorio del nostro vasto comune diventa parte attiva, e rivolge il suo sguardo agli eventi che stimolano partecipazione, senso di comunità e valorizzano le identità locali”.

PASSO DEI PECORAI

Il carnet di “Un Passo alla volta” prende il via questa sera alle ore 21:15 nei giardini pubblici del Passo dei Pecorai. Un’opportunità di divertimento con lo spettacolo “Maledetti toscani” di e con Alessandro Calonaci. Mercoledì 8 luglio alle ore 17.30, sempre nei giardini pubblici del Passo dei Pecorai, si terrà un evento di letture e laboratori creativi per bambini e bambine dai 3 anni in su: “Parole che suonano, mani che creano” a cura di Elisa ed Eleonora. A tutti i partecipanti sarà offerta una merenda. Dalle ore 19.30 la serata prosegue con un aperimusica e ballo in pista con Ilaria Live. L’Estate del Passo si conclude sabato 26 settembre alle ore 21:15 con una maxi pizzata cui è invitata tutta la comunità.

CHIOCCHIO

Spostandosi tra un borgo all’altro, anche Chiocchio avrà la sua estate piena di vitalità artistica. Giovedì 9 luglio, presso il giardino della frazione, andrà in scena “La valigia dei ricordi”, con Eugenio Nocciolini e Luisa Cattaneo, evento che fa parte Progetto “Luglio bambino metropolitano 2026”. Venerdì 10 la terrazza del Circolo Arci accoglierà una serata di musica Krisba Live Music Show. Altri due eventi sono previsti ad agosto, il 7 e il 18. Il primo è una serata di ballo liscio nella terrazza del Circolo, il secondo prevede uno spettacolo di e con Marco Brinzi dal titolo “Komplotto”. Gli eventi, con inizio alle ore 21.15, sono realizzati in collaborazione con il Circolo Arci di Chiocchio.

MONTEFIORALLE

Anche Montefioralle vanta una stagione ricca di iniziative culturali che intreccia ambiente, socialità, arte e musica. Si intitola “Il BorgoinVita” e per l’edizione 2026 propone cinque appuntamenti in programma dal 9 luglio e per tutta l’estate. Il palinsesto si apre per le vie del centro storico giovedì 9 dalle ore 19:00 con l’Apericircolino e lo spettacolo alle ore 21:15 “Dove va a finire tutto questo amore?”, evento itinerante a cura dell’associazione Arcobaleno; si prosegue martedì 21 luglio con l’evento teatrale “Le case del malcontento”, il teatro gira in frazione. Nel mese di agosto, il 13, è la musica dal vivo a farla da padrona e a settembre, il 5, le vie del borgo si riempiranno con la creatività di un gruppo di artigiani all’opera, arricchita da momenti musicali e dalla presenza dell’artista Simone Baldini Tosi, protagonista del concerto “Leggera Sinfonia”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato Turistico di Montefioralle, Rural Lab, Circolo Arci e Rete Semi Rurali.

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