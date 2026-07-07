Montespertoli, mensa e tempo pieno fin dal primo giorno alle scuole dell'infanzia

Novità alla "Rodari" e "Don Milani": il Comune mette a disposizione più personale qualificato per le ore pomeridiane, al via già dal 15 settembre. "Risposta alle esigenze delle famiglie"
Dal prossimo anno scolastico il Comune di Montespertoli introduce importanti novità per le famiglie delle scuole dell'infanzia "Rodari" e "Don Milani". Per i bambini di 4 e 5 anni il servizio di mensa sarà garantito fin dal primo giorno di scuola, e il tempo pomeridiano, fino alle 16, sarà gratuito e comprensivo del servizio di trasporto, sempre a partire dal primo giorno. Per i bambini di 3 anni la partecipazione al pranzo seguirà un percorso graduale, concordato tra insegnanti e famiglie nel rispetto dei tempi di ambientamento individuali.
Le nuove misure entreranno stabilmente nel calendario scolastico anche negli anni successivi al 2026/27: le famiglie non dovranno presentare alcuna iscrizione aggiuntiva, né per la frequenza scolastica né per i servizi comunali di mensa e trasporto.
La novità: tempo pieno fin dai primi giorni di scuola
Il cambiamento si traduce in un netto anticipo rispetto al passato: lo scorso anno scolastico il tempo pieno pomeridiano e la mensa per i bambini di 4 e 5 anni prendevano avvio solo il 29 settembre, dopo circa due settimane di solo orario antimeridiano. Da quest'anno, invece, il servizio parte fin dal primo giorno di scuola, il 15 settembre: dieci giornate scolastiche in più di tempo pieno per le famiglie. La copertura oraria pomeridiana, dalle 13.00 alle 16.00, sarà garantita da personale educativo qualificato messo a disposizione dal Comune, che opererà in stretta sinergia con il corpo docente dell'Istituto Comprensivo attraverso una progettazione didattica congiunta, per assicurare continuità tra le attività della mattina e quelle del pomeriggio.
La scelta, viene spiegato, nasce da una precisa volontà dell'amministrazione comunale. Nelle sezioni miste della scuola dell'infanzia, dove convivono bambini di tre, quattro e cinque anni, le prime settimane dell'anno scolastico rappresentano un momento particolarmente delicato: durante le mattine le insegnanti fanno compresenza e sono impegnate a seguire con attenzione i percorsi di inserimento dei bambini più piccoli. Di conseguenza non possono coprire il pomeriggio. Per consentire fin dai primi giorni la frequenza a tempo pieno a tutti i bambini, compresi quelli di quattro e cinque anni, il Comune ha deciso di investire in personale aggiuntivo, messo a disposizione da una cooperativa. L'intervento, evidenziano dal Comune, garantisce il tempo pieno fin dall'inizio dell'anno scolastico senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie, offrendo una risposta concreta a un'esigenza più volte segnalata dai genitori: poter conciliare da subito gli orari scolastici con quelli lavorativi, evitando le difficoltà che comportano le prime due settimane a orario ridotto per chi lavora.
"Risposta concreta alle esigenze delle famiglie"
"Con questo intervento diamo una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, in termini di flessibilità, sostenibilità economica e qualità educativa," dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. "È un investimento che nasce dal confronto con l'Istituto Comprensivo e che conferma l'impegno dell'Amministrazione verso i più piccoli e verso chi ogni giorno concilia lavoro e cura dei figli. Un servizio che non si esaurisce quest'anno, ma che diventa parte stabile dell'offerta educativa del nostro Comune. Del resto Montespertoli è ufficialmente un Comune amico della famiglia, iscritto dallo scorso maggio al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia: iniziative come questa danno concretezza a un impegno che abbiamo scelto di assumerci come amministrazione. Tutto questo però non basta perché la strada per conciliare i tempi di vita delle famiglie è ancora lunga".
"Questo risultato nasce da un lavoro condiviso con l'Istituto Comprensivo, che ringrazio per la collaborazione," dichiara l'assessora all'Istruzione Daniela Di Lorenzo. "Anticipare la mensa e il tempo pieno fin dal primo giorno significa dare alle famiglie certezze fin da subito, senza il disagio delle prime settimane a orario ridotto. È un segnale concreto di attenzione verso la quotidianità di chi lavora e verso il diritto dei bambini a un'esperienza educativa piena e continuativa fin dall'inizio dell'anno scolastico".
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