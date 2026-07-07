Open day al Romaiano Calcio di San Donato: appuntamento con il calcio femminile giovanile

L'associazione sportiva dilettantistica Romaiano Calcio organizza per giovedì 10 luglio alle ore 19 un open day dedicato al calcio femminile giovanile presso il campo sportivo Rosati-Quirici di San Donato (San Miniato). L'iniziativa, patrocinata dal Comune di San Miniato, è rivolta alle ragazze nate tra il 2007 e il 2014, che potranno partecipare a una sessione di allenamento sul nuovo campo in sintetico di ultima generazione.

L'obiettivo dell'evento è far conoscere a quante più giovani atlete possibile il progetto della società: riuscire a costituire squadre femminili all'interno di una realtà ormai consolidata sul territorio, che conta già un bacino di circa 300 iscritti.

"Da un anno sono diventata presidente: dopo la scomparsa di mio padre, Angiolino Quirici, il consiglio mi ha affidato questo incarico, che ho accettato con grande slancio e onore - racconta Fulvia Quirici, presidente del Romaiano Calcio -. Questa è un'idea che da allora ha preso corpo: affinché il Romaiano rimanga quello che è sempre stato, occorre rinnovarsi e adeguarsi ai tempi. Solo così, a mio avviso, potranno essere conservati e tramandati i valori di questo sport, la voglia di creare gruppi e legami, più che semplici squadre, e continuare a prestare la massima attenzione ai nostri atleti, affinché crescano come giocatori e come persone".

"Ci è sembrata una bellissima opportunità poter dare una 'casa accogliente' anche alle ragazze - aggiunge Quirici - che ancora oggi, purtroppo, ricevono meno attenzione e dispongono di meno risorse. Questo spesso costringe molte giovani calciatrici a percorrere molti chilometri per raggiungere gli allenamenti, in strutture che non sempre dispongono di impianti adeguati, mezzi propri o servizi sufficienti per seguirle come avviene per i loro coetanei maschi".

Durante l'open day le partecipanti potranno conoscere gli impianti del Romaiano: il campo principale con manto in sintetico di ultima generazione e il campo sussidiario in erba, curato e mantenuto con grande attenzione. Potranno inoltre visitare gli spogliatoi, con il nuovo blocco recentemente realizzato e quelli già esistenti completamente ristrutturati.

Ad accogliere le ragazze sul campo ci saranno lo storico mister Alessandro Pistolesi, ormai parte integrante dell'organico del Romaiano, il suo collaboratore Marco Landi e altre figure professionali di alto livello. Sarà presente anche l'assessora allo sport Elena Maggiorelli.

Un'occasione speciale sarà inoltre la possibilità di allenarsi insieme a Cecilia Prugna, calciatrice professionista di Serie A, attualmente militante nel Parma.

Al termine della giornata, per tutte le atlete che vorranno fermarsi, la società offrirà un piatto di pastasciutta per concludere l'iniziativa con un momento conviviale e un vero "terzo tempo".

L'appuntamento è per giovedì 10 luglio, dalle ore 19, al campo sportivo Rosati-Quirici di San Donato (San Miniato).

Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi alla segreteria del Romaiano Calcio oppure chiamare il numero 335 1859100.

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