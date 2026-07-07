Arte, a Palazzo Blu arriva la mostra di Edward Hopper

A Palazzo Blu a Pisa dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027 si terrà una mostra di Edward Hopper, uno dei maestri del realismo americano. L'esposizione è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu e organizzata dal Whitney Museum of American art di New York con MondoMostre e con il contributo di Fondazione Pisa

In una nota del museo pisano si legge: "'Edward Hopper' è una mostra dedicata a uno dei maggiori protagonisti della pittura del ventesimo secolo, la cui opera ha profondamente influenzato la rappresentazione della modernità e dell'esperienza urbana nell'arte contemporanea".

È curata da Kim Conaty, Nancy and Steve Crown family chief curator del Whitney Museum of American Art, e da Barbara Haskell, curatrice dello stesso museo; riunisce oltre 150 opere tra dipinti a olio, disegni, acqueforti, acquerelli e altri lavori che abbracciano l'intera carriera di Hopper. È divisa in cinque parti: Gli esordi, Parigi, New York, New England e Jo ed Edward.

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