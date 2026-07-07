Passaggio di testimoni al Rotary Empoli: Luca Prosperi è il nuovo presidente

Nella suggestiva location del Ristorante Golf Bellosguardo si è recentemente svolta la conviviale del Rotary Club Empoli per il passaggio delle consegne tra presidenti. Complice la bellissima serata estiva in un clima di festosa amicizia, alla presenza di tantissimi soci con familiari, si è svolto il passaggio del collare da Giovanni Calugi a Luca Prosperi. Presenti numerosi membri del Rotaract, accompagnati dalla loro presidente Lorenza Bergamasco, come tangibile testimonianza del forte legame con il club padrino. La presenza dell’assistente del Governatore 2025/2026 Nadia Nesti e della nuova assistente per l’anno appena iniziato Giovanna Bernardini ha dato maggior spessore alla serata. A conferma del forte legame con le istituzioni non potevano non mancare i rappresentanti delle amministrazioni locali, il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, la vicesindaca di Vinci Daniela Fioravanti, e gli assessori Lorenzo Nesi per Montelupo e Francesca Pinochi per Montaione.

E” stata l’occasione per ricordare, da parte del presidente uscente, i momenti salienti dell’anno appena trascorso, enumerando i significativi progetti e services, e per ringraziare tutti i membri della squadra che lo ha accompagnato con competenza ed entusiasmo in ogni attività svolta.

A sua volta il presidente entrante Prosperi ha tratteggiato a grandi linee il programma da svolgere durante il suo mandato, presentando il nuovo consiglio direttivo. A seguire si è svolta la presentazione da parte di Martina Biondi del nuovo socio Simone Landi, titolare di una nota confezione empolese, figlio di Roberto, indimenticato socio recentemente scomparso.

Momenti di profonda commozione si sono registrati durante la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di due soci storici del Rotary Club Empoli, Giuliano Lastraioli da parte del figlio e socio Giuseppe, e Odoardo Piscini da parte di Luca Casarosa, presidente Commissione Cultura.

Il prestigioso riconoscimento è andato a Chiara Fiaschi, studentessa della V classe del liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore Virgilio, in ricordo del socio Giuliano Lastraioli, ex brillante studente del Liceo classico Virgilio, stimato avvocato e appassionato studioso della storia di Empoli e del territorio valdelsano, e a Giulia Prosperi, studentessa del V anno del Liceo Scientifico Il Pontormo, in ricordo di Odoardo Piscini, per tantissimi anni stimatissimo docente, in quell’istituto, di materie letterarie, uomo di vastissima cultura umanistica.

La serata si è conclusa dunque nel ricordo di un’annata ricca di numerose soddisfazioni con l’augurio di ancora tante significative iniziative per l’anno rotariano appena iniziato

Fonte: Rotary Club Empoli

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