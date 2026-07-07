Poggio a Caiano, inaugura la mostra di Marco Bagnoli tra le sale della Villa Medicea

Cultura Poggio a Caiano
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Giovedì 9 luglio alle 18:30 presso la Villa Medicea di Poggio a Caiano verrà inaugurata la mostra 'Visitazione in Assenza', organizzata da Ville e Residenze Monumentali Fiorentine del Ministero della Cultura con Associazione Spazio X Tempo con le opere di Marco Bagnoli in dialogo con gli affreschi del Pontormo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre.

Sarano presenti Federica Bergamini, Direttrice Ville e Residenze monumentali fiorentine, Alessandro Belisario Presidente dell’Associazione Spazio X Tempo, e interverranno Cristina Acidini Luchinat, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, e Paolo Cova, vicedirettore VRM, FI e conservatore della Villa Medicea di Poggio a Caiano

All'inaugurazione sarà presente Marco Bagnoli con una lettura dedicata che rivela le ragioni di una mostra e racconta di due artisti appartenenti alla stessa territorialità, uniti da un sentire e da un agire artistico che trascende il tempo.

Save the date Visitazione in Assenza 9.7.26

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