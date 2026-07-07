Presenze in Consiglio a Santa Croce, Oliveri (Asma) fa chiarezza

Di recente, il sindaco Roberto Giannoni ha reso pubbliche alcune statistiche sulla presenza degli assessori e dei consiglieri in Consiglio comunale, e ho sentito la necessità di rispondere a quanto riportato.

Nel citare la presenza di Enzo Oliveri detto Asma, il sindaco ha indicato che ha partecipato a meno del 40% delle sedute, menzionando 7 presenze su 18 incontri. È importante però chiarire che le mie assenze sono state dovute a seri motivi di salute (quello che il Sindaco non ha voluto specificare, perché?) e non per mancanza di interesse nei confronti del nostro lavoro collettivo e delle problematiche che la nostra comunità affronta.

Ho seguito ogni consiglio comunale in diretta, dimostrando così il mio costante impegno nel rimanere informato e attivo anche da lontano. Nonostante le difficoltà, il mio interesse per il bene della nostra comunità non è mai venuto meno.

In base alle statistiche sulle presenze durante il mio mandato come consigliere di opposizione, ho avuto l'onore di essere riconosciuto tra i tre consiglieri con la maggiore presenza in consiglio comunale. Questo dato non è solo un numero, ma testimonia il mio costante impegno e la mia dedizione verso la comunità che rappresento.

In quanto consigliere indipendente, continuerò a lavorare con impegno per garantire che le esigenze e le aspirazioni dei cittadini vengano sempre al primo posto nelle decisioni nei futuri consigli comunali

Enzo Oliveri detto Asma - Consigliere comunale indipendente

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