Prezzi stabili in Toscana per le abitazioni nel secondo trimestre, ma è +3.3% in un anno

In Toscana i prezzi delle abitazioni tengono. Nel secondo trimestre del 2026 il mercato si conferma sostanzialmente stabile: secondo l'ultimo report elaborato dall'Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare N.1 in Italia, il valore medio regionale si attesta a 2.464 euro al metro quadro, sopra la media nazionale di 1.903 euro/m². Su base annua la crescita resta solida (+3,3%), mentre rispetto al mese precedente l'aumento è dello 0,2%.

Province

A livello provinciale il quadro è eterogeneo. Il rialzo più marcato del trimestre si osserva a Pistoia e Livorno, entrambe in crescita dello 0,6%, seguite da Arezzo (0,5%), Massa-Carrara (0,2%) e Firenze (0,2%). In controtendenza Prato (-1,1%), Grosseto (-0,8%), Lucca (-0,3%), Pisa (-0,1%) e Siena (-0,1%).

Sul fronte dei valori assoluti, Lucca si conferma la provincia più cara della regione con 3.302 euro al metro quadro, seguita da Firenze (3.230 euro/m²), Livorno (2.574 euro/m²), Grosseto (2.453 euro/m²), Prato (2.164 euro/m²), Massa-Carrara (2.016 euro/m²), Siena (1.888 euro/m²), Pisa (1.853 euro/m²), Pistoia (1.530 euro/m²) e Arezzo (1.442 euro/m²).

Capoluoghi

Tra i 10 capoluoghi monitorati da idealista, 5 sono in crescita. L'aumento più forte si osserva a Massa, dove i prezzi salgono del 2,2%, seguita da Lucca (1,7%), Firenze (0,5%), Pistoia (0,1%) e Grosseto (0,1%). In flessione Pisa (-1,2%), Arezzo (-0,9%), Carrara (-0,9%), Siena (-0,8%), Prato (-0,7%) e Livorno (-0,2%).

Per quanto riguarda i valori assoluti, Firenze si conferma il capoluogo più caro della regione con 4.623 euro al metro quadro, davanti a Siena (2.930 euro/m²), Pisa (2.751 euro/m²), Massa (2.645 euro/m²), Lucca (2.470 euro/m²), Grosseto (2.267 euro/m²), Prato (2.236 euro/m²), Livorno (2.175 euro/m²), Carrara (2.018 euro/m²), Pistoia (1.759 euro/m²) e Arezzo (1.755 euro/m²). Il report completo è consultabile al seguente link: https://www.idealista.it/sala-stampa/report-prezzo-immobile/vendita/toscana/

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