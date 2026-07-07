Scontro tra due auto sull'Amiata, muore 81enne

Un uomo di 81 anni è morto in uno scontro tra due auto nella tarda mattinata di oggi (martedì 7 luglio) lungo la strada provinciale 18, a La Spianata, nel comune di Abbadia San Salvatore (Siena). Nello scontro è rimasta ferita anche una 24enne, portata a Siena in codice giallo. L'allarme è scattato intorno alle 11.30.
I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilirne le cause.La circolazione sulla sp 18 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi.
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