Sei nuove intitolazioni a Empoli: "Personaggi che hanno fatto la storia della città"

Nuove intitolazioni sono state proposte dalla Commissione Toponomastica del Comune di Empoli e la giunta comunale le ha approvate con delibera n. 138 del 24 giugno scorso. Queste richieste saranno inviate alla Prefettura di Firenze per avere l'autorizzazione come da norma di legge.

A introdurre le nuove denominazioni è il sindaco Alessio Mantellassi: "Le storie dietro a queste richieste di intitolazioni parlano di personaggi locali che hanno fatto la storia di Empoli, come don Nello Pecchioli, parroco per oltre 30 anni della chiesa di San Giovanni Evangelista, o il partigiano ed ex consigliere comunale Ettore Pacini, figura simbolo di Casenuove, o ancora Niccola Senesi, indimenticato presidente del Monterappoli calcio. Ma c'è anche spazio per toponimi legati alla storia d'Italia più recente come Francesca Laura Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone scomparsa dell'attentato mafioso di Capaci. O verso valori su cui Empoli poggia le sue fondamenta, come via dell'Innovazione e piazza della Legalità. Vogliamo ricordare figure chiave di Empoli e del nostro Paese, che siano d'ispirazione a chi passa ogni giorno dal centro e dalle frazioni".

La consigliera comunale delegata alla Toponomastica, Cristina Marconi, commenta: "Sono soddisfatta di queste nuove intitolazioni approvate, che rappresentano un momento significativo per la nostra città. Le intitolazioni a persone sono state proposte dopo un’attenta istruttoria che ne ha verificato i meriti e la rilevanza per il territorio, nel rispetto delle norme vigenti e delle linee guida che regolano questo importante procedimento amministrativo. La scelta di intitolare spazi pubblici a figure diverse vuol essere un riconoscimento della pluralità dei contributi che arricchiscono la nostra città. Si tratta di un segnale importante per la comunità, perché attraverso questi nomi vogliamo ricordare esempi positivi e rafforzare il legame tra il territorio, la storia e i principi della legalità e della partecipazione civile".

Empoli, le nuove intitolazioni di strade, giardini e piazze

Allo spazio verde tra via Giuseppe Giusti e via Lando Conti, dietro le Poste centrali di via Luigi Russo, sarà dato il nome di 'Giardino Don Nello Pecchioli - Parroco di San Giovanni Evangelista dal 1961 al 1993'. Il parroco fu il promotore dell'attuale chiesa di San Giovanni Evangelista, dei locali parrocchiali e il fondatore del Teatro Shalom, che nel 2024 ha compiuto 50 anni. Durante il suo sacerdozio arriverà a 5mila parrocchiani, fino al 1993, anno della sua scomparsa.

Alla strada che costeggia le aziende del gruppo Sesa e del gruppo Cabel sarà dato il nome di Via dell'Innovazione, per celebrare i successi delle aziende e l'impegno di lavoratrici e lavoratori del polo tecnologico di Villanuova.

Alla passerella pedonale di Casenuove tra via Poggio Piedi e via Valdorme sarà dato il nome di 'Passerella Ettore Pacini - Partigiano nella Guerra di Liberazione'. Condannato una prima volta nel 1937 per la sua formazione politica a un anno di carcere e a due anni di sorveglianza speciale. Nel 1940 torna a militare nel PCI clandestino, lavorando alla ricostruzione di Casenuove, frazione empolese dov'era nato. Divenne consigliere comunale eletto alle Amministrative del 31 marzo 1946.

A Monterappoli il campo sportivo sarà intitolato a Niccola Senesi, scomparso nel 2003. Senesi è rinomato nella frazione perché in vita fu sempre impegnato nel ciclismo, come organizzatore di svariate gare di zona, e presidente della locale squadra di calcio.

Mentre per la piazza al termine di via Falcone e Borsellino a Serravalle sarà dato il nome di 'Piazza della Legalità'. Rimanendo in tema di vittime della mafia, il nuovo tratto di collegamento tra la scuola 'Carrucci' di via Liguria e la chiesa di San Martino a Pontorme diverrà 'Via Francesca Laura Morvillo - Vittima delle mafie', in ricordo della compagna del giudice Falcone scomparsa dell'attentato di Capaci e di cui Empoli ha ospitato recentemente il relitto dell'auto fatta esplodere in Sicilia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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