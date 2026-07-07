Servizio civile regionale: 3.858 domande per 2.396 posti disponibili

Chiuse le candidature del bando nell'ambito di GiovaniSì e finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ 2021-2027.

Sono 3.858 le giovani e i giovani che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 10 giugno scorso al bando toscano per il Servizio Civile Regionale. In queste settimane stanno partecipando alle procedure di selezione dei 156 enti iscritti all'Albo del Servizio Civile Regionale, che hanno messo in campo 399 progetti per un totale di 2.396 posti disponibili.

“La tradizione che pone la Toscana fra le Regioni più attive nella promozione delle attività che riguardano il Servizio Civile – nelle parole del presidente Giani – trova riscontro nell’interesse che ragazze e ragazzi costantemente dimostrano per questa esperienza, capace di coniugare i valori della partecipazione e dell’impegno civico con l’opportunità di sperimentarsi concretamente in contesti che mettono alla prova le loro capacità e le le loro attitudini”

Il bando, promosso nell'ambito di GiovaniSì — il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani — e finanziato con risorse del PR FSE+ 2021-2027, era rivolto a ragazze e ragazzi con residenza, domicilio o regolarmente soggiornanti in Toscana, tra i 18 e i 29 anni, in stato di non

occupazione, disoccupazione o inattività.

Le candidature si riferiscono ai progetti individuati negli allegati A), B) e C) del Decreto Dirigenziale n. 8655 del 22 aprile 2026.

"Sono numeri che ci dicono qualcosa di importante: migliaia di giovani toscane e toscani hanno mostrato la volontà di dedicare un periodo della propria vita a progetti di utilità sociale sul territorio, alla solidarietà, al contrasto di ogni forma di discriminazione e alla pace. Il Servizio Civile Regionale non è solo un'opportunità formativa, ma è soprattutto una scelta di cittadinanza attiva. Investire su questo strumento significa investire su una generazione che vuole contribuire a creare una società più giusta e coesa, che non lasci indietro nessuna e nessuno e che rimetta al centro i valori più profondi" ha dichiarato Alessandra Nardini, l'assessora toscana a cui è stata affidata specifica

delega al Servizio Civile Regionale.

Le procedure di selezione, che prevedono la valutazione del curriculum vitae e un colloquio individuale, termineranno con la pubblicazione delle graduatorie entro il 25 luglio. Visto il numero importante di domande è stata attivata la possibilità di mobilità interna per le candidate e per candidati tra i diversi progetti dello stesso ente. La mobilità scade invece il 31 agosto e ha l'obiettivo di coprire tutta l'offerta, per garantire il più ampio coinvolgimento possibile delle giovani e dei giovani nei progetti finanziati.

I progetti avranno la durata di un anno e inizieranno in modo scaglionato a partire dalla seconda metà di ottobre. Ogni partecipante riceverà un contributo di 506,30 euro al mese per la durata del progetto.

Fonte: Regione Toscana

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