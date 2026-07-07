Solidarietà e convivialità a Roffia con la Cena del Campino

Sabato 11 luglio il Campino del Parco della Pace di Roffia ospiterà la tradizionale Cena del Campino, organizzata dall'Associazione Culturale I Festaioli di Roffia.

Per l'edizione 2026 il Consiglio Direttivo ha deciso di devolvere l'intero ricavato alla GAM ASD APS, a sostegno delle attività dedicate alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

«La solidarietà non può essere un gesto occasionale: deve diventare uno stile di vita. Continueremo a promuovere iniziative che mettano al centro le persone, soprattutto quelle più fragili. Crediamo che aiutarsi a vicenda sia il modo più autentico per costruire una comunità forte e unita», dichiarano i Festaioli di Roffia.

Una serata di convivialità che diventa un'occasione concreta per fare del bene. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

Prenotazioni: Emiliana 335 1216739 – Simona 347 3759678.

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