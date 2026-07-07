Spianate, in molti alla Notte Bianca

Spianate, paese pieno, attività protagoniste e una grande risposta di pubblico. La Notte Bianca "Luglio con Noi", organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Spianate nell'ambito del Luglio Altopascese 2026, ha confermato ancora una volta di essere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati, trasformando la frazione in un luogo di incontro, socialità e vitalità. Centinaia e centinaia di persone hanno animato per tutta la serata il centro del paese, tra musica, spettacoli, street food, mercatini, negozi aperti e iniziative dedicate a tutte le età. Un risultato che, per una realtà come Spianate, assume un valore ancora più significativo e testimonia quanto sia possibile costruire occasioni di richiamo quando un territorio sceglie di lavorare insieme. «La riuscita della manifestazione – commentano gli organizzatori del Ccn Spianate – è il frutto di un grande lavoro di squadra. Grazie ai commercianti che hanno creduto nell'iniziativa, le associazioni, i volontari, Confesercenti, tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione, gli artisti e gli ospiti coinvolti e, naturalmente, le tantissime persone che hanno scelto di trascorrere la serata a Spianate. Eventi di questo tipo – conclude il Ccn Spianate – non nascono per caso. Sono possibili perché esiste una rete fatta di attività economiche, associazioni e cittadini che mettono a disposizione tempo, idee ed energie, ma anche perché c'è un'amministrazione comunale che crede nel territorio e investe concretamente nella realizzazione di manifestazioni capaci di valorizzare il commercio di vicinato e creare occasioni di incontro. Un incontro virtuoso i cui risultati sono visibili a tutti». Il Centro Commerciale Naturale sottolinea infine come iniziative di questo genere rappresentino un'opportunità importante non solo per le attività commerciali, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e rendere i paesi luoghi vivi, attrattivi e accoglienti. «Anche una frazione può diventare protagonista e richiamare persone da tutto il territorio, se riesce a fare rete e a costruire un'offerta di qualità. È questa la strada che vogliamo continuare a percorrere, insieme a tutti coloro che credono nel futuro di Spianate».

Fonte: Ufficio Stampa

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