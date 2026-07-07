Sterpaglie a fuoco a Empoli vicino alla ferrovia

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio, a Ponzano, in via Pratignone a Empoli. Alcune sterpaglie, per cause ancora da chiarire, sono andate in fiamme sulla scarpata della linea ferroviaria Firenze-Pisa.

Presenti i vigili del fuoco e la Vab di Limite. "Le squadre presenti si sono coordinate con il caposquadra dei Vigili del Fuoco, prestando supporto alle operazioni e lavorando in sicurezza fino alla conclusione dell’intervento" si legge in una nota di Vab.

Terminate le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area, l'incendio è stato domato. Non risultano per ora feriti o danni a cose.

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