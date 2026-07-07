Furto di rame in strada a Empoli, residenti intervengono: fermato dai carabinieri

Questa notte, tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, a Empoli una persona è stata fermata per furto dai carabinieri anche grazie all'immediata reazione dei residenti. È successo in via Volta: qui i cittadini, che hanno sentito i rumori provenire dalla strada accorgendosi di un furto di rame in corso, hanno subito lanciato l'allarme al 112 e sono contemporaneamente scesi sulla via, contribuendo a bloccare un uomo.

Intervenuti sul posto i militari, la persona è stata fermata ed è stata trovata in possesso di pezzi di grondaie in rame e attrezzi da scasso. Da quanto si apprende da una segnalazione il materiale sarebbe stato ritrovato in un'auto, nella disponibilità del soggetto, rinvenuta con la targa parzialmente coperta. I cittadini riferiscono che non sarebbe il primo episodio simile in zona, parlando di "ennesimo tentato furto di rame": siamo nel quartiere di Carraia dove, già da mesi, alcuni residenti riuniti in un comitato hanno portato all'attenzione "numerosi episodi di furti e tentativi di intrusione".

In questo caso risulterebbero essere stati danneggiati metri di grondaia e un dispositivo di illuminazione di un edificio. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'accaduto, l'uomo sarà denunciato per furto aggravato.

Notizie correlate