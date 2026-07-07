Tornano i servizi comunali di prossimità a Ponte a Egola. Dal 14 luglio negli uffici comunali di via Ferrari 5 saranno attivi, ogni martedì dalle 9 alle 13, lo sportello URP-Anagrafe e il nuovo Sportello Casa (Politiche Abitative), con l'obiettivo di rendere i servizi comunali più accessibili e vicini alle cittadine e ai cittadini.

Si tratta della riapertura di un servizio anagrafico che mancava dal periodo della pandemia da Covid-19 e che torna in una delle frazioni più importanti del territorio comunale. Alla riattivazione dello sportello anagrafe si aggiungono le novità dei servizi Urp e dello Sportello Casa, che vanno ad ampliare l'offerta disponibile e a garantire un ulteriore punto di riferimento per la cittadinanza.

"Con la riapertura dello sportello Anagrafe di Ponte a Egola restituiamo ai cittadini un servizio importante, che mancava dal periodo della pandemia e che oggi torna con un'offerta ancora più completa grazie all'attivazione dello Sportello Casa – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli –. Questa scelta nasce anche dalla richiesta arrivata da tanti cittadini, oltre che dalla volontà di rafforzare la presenza dei servizi comunali nelle frazioni. Continuiamo a investire nella rete degli sportelli diffusi perché crediamo che i servizi debbano essere il più possibile vicini alle persone. Rendere l'amministrazione accessibile significa facilitare la vita delle persone, ridurre gli spostamenti e offrire un supporto qualificato per ogni pratica."

Per lo sportello URP-Anagrafe è possibile prenotare i servizi su appuntamento direttamente dal sito del Comune all'indirizzo https://prenotazione.comune.san-miniato.pi.it/, selezionando i servizi dell'ufficio URP-Anagrafe di Ponte a Egola, oppure telefonando alla sede centrale ai numeri 0571 406506, 0571 406507 e 0571 406508.

Lo sportello URP-Anagrafe consentirà, su appuntamento, il rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE) per i residenti, l'attivazione delle credenziali SPID con LepidaID previa preregistrazione e la gestione delle pratiche relative alle concessioni cimiteriali e all'illuminazione votiva. Senza appuntamento sarà invece possibile richiedere certificati anagrafici, ricevere informazioni sui servizi comunali, ottenere autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, effettuare autentiche di firma e di copia e pagare alcuni tributi comunali tramite POS.

Il nuovo Sportello Casa (Politiche Abitative), accessibile esclusivamente su appuntamento, offrirà supporto ai cittadini per le pratiche relative ai bandi per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ai contributi per il sostegno ai canoni di locazione, alle domande presentate per conto della Società della Salute (tra cui i Bonus Mamma e Barriere Architettoniche) oltre alle richieste di emergenza abitativa e alla gestione degli alloggi sociali. Per accedere ai servizi dello Sportello Casa è possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 0571 406840 oppure scrivendo una mail a domus@comune.san-miniato.pi.it.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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