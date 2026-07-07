Un patto tra imprese e territorio: nasce '2 Sponde d'Arno'

È nata ufficialmente venerdì 3 luglio 2026 l'Associazione 2 Sponde d'Arno, costituita con atto notarile presso la Sala Consiliare del Comune di Montelupo Fiorentino, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle aziende fondatrici.

A guidare la nuova associazione sarà Francesco Montomoli, nominato presidente.

La costituzione rappresenta il punto di partenza di un progetto nato dalla volontà di fare rete tra imprese, produttori e realtà locali dei comuni di Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico, culturale e identitario delle due sponde dell'Arno.

L'Associazione riunisce alcune delle più significative realtà produttive del territorio: Petrognano, Tenuta San Vito, Fattoria di Sammontana, Tenuta Cantagallo, Impresa Agricola Colle Paradiso, Fattoria Castellina, Podere La Botta, Piazzano e Mori-Canneta, alle quali si affianca Torrefazione Negro, testimoniando la volontà di creare una rete capace di valorizzare non solo il comparto vitivinicolo, ma più in generale le eccellenze enogastronomiche e produttive del territorio.

L'Associazione nasce con una visione ampia: costruire una rete stabile tra aziende e territorio, promuovere le produzioni locali, sviluppare iniziative culturali e turistiche e creare occasioni di collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità.

Tra i primi progetti in programma figura "Arte & Vino", un percorso che metterà in dialogo arte contemporanea ed eccellenze enologiche del territorio. L'iniziativa prenderà avvio dall'opera Amalgama, realizzata dall'artista montelupino Alessio Londi, prima mattonella della collezione che, negli anni, coinvolgerà altri artisti chiamati a interpretare il tema di 2 Sponde d'Arno attraverso la ceramica.

La costituzione ufficiale dell'Associazione rappresenta un nuovo tassello nel percorso di collaborazione tra i quattro comuni coinvolti e le loro realtà produttive, con l'ambizione di trasformare il territorio delle due sponde dell'Arno in un modello di cooperazione capace di coniugare qualità, cultura, innovazione e sviluppo locale.

Il presidente Francesco Montomoli, insieme ai soci fondatori, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come la nascita dell'Associazione rappresenti l'inizio di un percorso costruito sulla collaborazione, sulla condivisione di competenze e sulla volontà di promuovere un territorio ricco di eccellenze attraverso progetti comuni.

Con la firma dell'atto costitutivo prende così ufficialmente vita 2 Sponde d'Arno, una nuova realtà che guarda al futuro mettendo al centro il valore delle persone, delle imprese e dell'identità dei territori attraversati dall'Arno.