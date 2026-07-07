Una bella novità per l'Use Rosa Scotti: Laura Gatti è biancorossa

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C’è una bella novità sotto le plance dell’Use Rosa Scotti. Si chiama Laura Gatti, pivot bresciana classe 2001 lo scorso anno in forza a Salerno e quindi avversaria delle biancorosse. Giocatrice in grado di giocare spalle e fronte a canestro, qualche presenza nelle nazionali giovanili, Laura inizia la sua carriera a Bergamo. Il primo salto nel basket che conta arriva a Ragusa, con la Passalacqua che la fa esordire nel massimo campionato giocando anche in doppio tesseramento con la società satellite. Dalla Sicilia passa a Mantova scendendo in A2 e da lì a San Giovanni Valdarno dove veste la maglia del Galli. Nel 2022/2023 inizia la stagione a Treviso per passare poi ad Umbertide e passare poi in serie B prima con le siciliane dell’I have e team e poi col Puianello Basket. Il ritorno in A2 avviene nella passata stagione con la maglia di Salerno ed ora l’arrivo a Empoli alla corte di coach Alessio Cioni

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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