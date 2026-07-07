Una passeggiata a Empoli per raccontare diventeranno 'i giardini'

L'amministrazione comunale di Empoli sta continuando l'opera di comunicazione e partecipazione legata ai lavori per piazza Matteotti, considerando che 'i giardini' sono un luogo del cuore da sempre per il centro della città.

Per questo per il prossimo sabato 11 luglio sarà organizzata una passeggiata aperta a tutte e tutti assieme ai membri dell'amministrazione comunale, ai tecnici comunali e ai progettisti per raccontare ancora una volta, dopo la presentazione dello scorso 8 giugno, come 'i giardini torneranno i giardini'. Il ritrovo è alle ore 9 al lato dell'anello di fronte l'edicola Babele.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha commentato: "Quello di piazza Matteotti è un progetto veramente importante a cui questa amministrazione tiene in particolar modo, anche considerando l'importo stanziato da 850mila euro che porterà a +35% l'area a verde, senza toccare gli alberi presenti. Per questo abbiamo organizzato questa passeggiata proprio in piazza, dove mostreremo come cambierà nei fatti, con i progettisti e gli uffici comunali a supportarci nel dettaglio".

Nel frattempo, sui social dell'amministrazione comunale è stata lanciata una rubrica intitolata 'Benvenuti in piazza Matteotti' dove ogni settimana verrà raccontato un aspetto del progetto: dal verde agli alberi, dall'area giochi al fontanello, per avvicinare la cittadinanza passo passo al progetto, anche per chi non potrà fisicamente partecipare alla passeggiata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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