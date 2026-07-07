Villani (FdI Montelupo): "Panchine distrutte e degrado in centro, amministrazione intervenga"

Politica e Opinioni Montelupo Fiorentino
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(Foto da Facebook)

"Una panchina ridotta a uno scheletro di ferro, assi di legno divelte e un senso di abbandono che ferisce il cuore dello spazio pubblico. Le immagini del degrado urbano finiscono ancora una volta nel mirino delle proteste social, scatenando l'indignazione dei residenti. A sollevare il caso è un post di una cittadina che ha immortalato lo stato di una panchina in area centrale e commerciale di Montelupo Fiorentino, in Piazza Unione Europea". Così in una nota Elisabetta Villani, coordinatrice di Fratelli d'Italia Montelupo Fiorentino, che riporta le fotografie apparse sui social commendandole: "È evidente che dove un tempo ci si poteva sedere, oggi restano solo i supporti metallici e lo schienale mentre le assi della seduta sono state completamente rimosse o distrutte, trasformando un elemento di decoro urbano in un incuria". Per la coordinatrice di FdI "accanto alla rabbia per il gesto, che si tratti di vandalismo o di mancata manutenzione prolungata nel tempo, emerge da parte della popolazione forte la richiesta di interventi strutturali per la sicurezza della zona. Una piazza usata per il mercato settimanale, per stare in compagnia, per avere relazioni e per le famiglie che portano i bambini a giocare". Villani chiede "che l'amministrazione comunale sia chiamata in causa per il ripristino delle panchine danneggiate e il decoro della piazza - si conclude la nota - ma anche a dare risposte concrete sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio".

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