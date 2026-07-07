ZeroCode, è possibile prenotare la consegna dei campioni citologici e istologici 

A partire dal mese di luglio, sarà possibile prenotare la consegna dei campioni citologici e istologici attraverso il portale ZeroCode.

La novità riguarda i campioni istologici e i campioni citologici non urinari e non espettorato. Il servizio è rivolto ai cittadini che hanno effettuato una biopsia o un prelievo cito-istologico al di fuori delle strutture dell’Azienda Usl Toscana centro e che sono in possesso della richiesta dematerializzata del medico di medicina generale per l’esame citologico o istologico da presentare successivamente in fase di accettazione.

La consegna di questi campioni potrà essere prenotata sui presidi Acciaiolo di Scandicci, Serristori, D’Annunzio di Firenze, presidio San Piero e presidio Scarperia per l’area del Mugello (in queste ultime sedi la prenotazione potrà essere effettuata soltanto di persona), Rozzalupi di Empoli, Giovannini di Prato, Il Ceppo di Pistoia e Montecatini per l’area della Valdinievole.

Per prenotare è necessario accedere al portale ZeroCode, entrare nella sezione “Servizi Aziendali Specifici”, selezionare la voce “Consegna campioni SENZA RICETTA” e autenticarsi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Dopo l’accesso, il sistema caricherà automaticamente i dati anagrafici dell’utente; sarà sufficiente inserire il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica per completare la procedura. Il servizio consente anche di effettuare la prenotazione per conto di un’altra persona.

Per la consegna dei campioni citologici urinari e dei campioni citologici da espettorato, invece, la modalità di prenotazione rimane invariata: per prenotare occorre accedere a ZeroCode e selezionare la voce “Laboratorio analisi”, inserendo il codice fiscale, il numero di cellulare e il numero della ricetta elettronica.

Le modalità di raccolta, conservazione e consegna dei campioni istologici e citologici non urinari e non espettorato, insieme a tutte le informazioni operative necessarie, sono disponibili sulla home page del sito dell’Azienda Usl Toscana centro nella sezione dedicata ai Prelievi:

https://www.uslcentro.toscana.it/diagnosi-e-cura/prelievi-diagnostica-e-cura/campioni-citologici-e-istologici

Fonte: Ausl Toscana Centro

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