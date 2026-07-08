La musica degli Abba Lover in piazza Farinata degli Uberti

Tra luci d’artista, colori, proiezioni incantevoli, musica, intrattenimento, shopping sotto le stelle, la programmazione del ‘Luglio empolese’ scorre e diverte.

Per rivivere le atmosfere indimenticabili degli anni ’70, cantare e ballare brani che hanno fatto la storia di quegli anni, che hanno accompagnato generazioni, per il terzo appuntamento della kermesse, giovedì 9 luglio 2026, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti, arriveranno loro: gli Abba Lover – Tribute to Abba!

Una serata dedicata alle hit che hanno fatto sognare. Uno spettacolo che accenderà il palco in una delle cornici più suggestive della città, coinvolgendo il pubblico in una festa senza tempo.

E lungo le vie del Giro faranno atmosfera le luminarie con lampadari e abat-jour stilizzati al neon e le proiezioni d'artista sui palazzi di piazza Farinata e piazza della Vittoria realizzate da Camilla Falsini, nota per aver realizzato opere in tutta Italia e anche per i brand più prestigiosi, con i negozi aperti per uno shopping sotto le stelle a partire dalle 21.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ‘LUGLIO’ – Giovedì 16 luglio, alle 21, Johnson Righeira in piazza della Vittoria; giovedì 23 luglio, stesso orario, I Musici di Francesco Guccini, in piazza Farinata degli Uberti; martedì 28 luglio, dalle 21, Empolissima by Night & Lo sbaracco, nel centro storico e per chiudere in bellezza, gran finale giovedì 30 luglio, dalle 21, con la nuova edizione de La Noche Cubana & Lo sbaracco. Tutti gli eventi del ‘Luglio empolese’ sono a ingresso libero.

La kermesse è stata organizzata dal Comune di Empoli con il supporto dell’associazione Centro storico e Confesercenti Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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