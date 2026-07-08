Abc Solettificio Manetti, Lorenzo Torrigiani ai saluti

Si separano le strade dell’Abc Solettificio Manetti e di Lorenzo Torrigiani. Il centro classe ’02 ha trascorso in maglia gialloblu l’ultima stagione, portando centimetri e qualità nel pitturato e contribuendo in maniera importante al raggiungimento della finale playoff. Doti fisiche e tecniche importanti per la categoria, che ne hanno fatto uno degli indiscussi pilastri sotto le plance.
A Lorenzo, dunque, il ringraziamento per l’impegno e la dedizione messe quotidianamente a servizio della causa gialloblu, ed un grandissimo in bocca al lupo per il futuro dentro e fuori dal campo
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa
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