Sollicciano, agente della polizia penitenziaria aggredito da due detenuti

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Il carcere di Sollicciano

L'agente è stato colpito al volto da due detenuti durante il rientro dal cortile passeggi. Il Sappe chiede il trasferimento dei responsabili

Nuova aggressione all'interno della casa circondariale di Sollicciano, a Firenze, dove un agente della polizia penitenziaria è stato colpito al volto con un pugno da due detenuti durante il rientro dal cortile passeggi. L'agente è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso. A rendere noto l'episodio è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che torna a denunciare le criticità legate all'istituto fiorentino.

Secondo il segretario regionale del Sappe Toscana, Francesco Oliviero, i due detenuti si erano già resi protagonisti in passato di episodi di violenza nei confronti del personale penitenziario. Per il sindacato è quindi inaccettabile che entrambi siano ancora detenuti nella casa circondariale di Sollicciano, motivo per cui viene chiesto il loro trasferimento immediato in due istituti diversi, così da garantire maggiori condizioni di sicurezza per gli agenti e per l'intera struttura.

Il sindacato si domanda inoltre come, visto il grave curriculum disciplinare e comportamentale dei due reclusi, sia stato possibile consentire loro di rimanere nello stesso carcere, con il rischio di reiterare episodi di violenza.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
7 Luglio 2026

In Toscana 81 nuovi carabinieri per potenziare i reparti territoriali della regione

Sono ben 81 i nuovi Carabinieri pronti a prendere servizio per potenziare i reparti territoriali della regione. Le nuove unità, distribuite capillarmente su tutte e dieci le province toscane, vedranno [...]

Firenze
Cronaca
7 Luglio 2026

Si fingono poliziotti e truffano anziana a Firenze: arrestata coppia con gioielli e falsi tesserini

Due cittadini italiani di 26 e 49 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Firenze con l’accusa di truffa aggravata, possesso di documenti di identificazione falsi e possesso [...]

Firenze
Cronaca
7 Luglio 2026

Incendio al liceo Machiavelli di Firenze, danneggiati alcuni affreschi

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 07:30 nel comune di Firenze, in Via di Santo Spirito, per un incendio che si è sviluppato all’interno [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina