Torna l'allerta caldo in Toscana: bollino rosso per giovedì 9 e venerdì 10 luglio

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(Foto di Gerd Altmann da Pixabay)

Il capoluogo toscano ha già raggiunto i 39,1 gradi. Attivata la rete di assistenza sanitaria e confermate le misure per tutelare i lavoratori esposti alle alte temperature

La Toscana si prepara a due giornate di caldo intenso con il livello massimo di allerta. Per giovedì 9 e venerdì 10 luglio il bollettino meteo prevede infatti il codice rosso per ondata di calore, che indica condizioni di rischio per la salute, in particolare per le persone più fragili. Allerta prevista anche nell'Empolese Valdelsa, dove è stato attivato il sistema di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni, che nelle scorse ore ha iniziato a informare i cittadini attraverso i propri canali social.

Le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di non lasciare bambini o animali domestici nelle auto in sosta, di indossare abiti leggeri e di bere molta acqua. In presenza di sintomi legati ai disturbi provocati dal caldo è consigliato contattare un medico.

A Firenze, nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, sono stati raggiunti 39,1 gradi. Negli scorsi giorni era stata prevista per oggi l'allerta arancione a Firenze, con picchi di temperatura tra i 34 e i 36 gradi.

Sul fronte della prevenzione, le autorità regionali e i Comuni hanno attivato le misure previste per fronteggiare l'ondata di calore: potenziata l'assistenza sanitaria territoriale e confermate le disposizioni per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature. L'ordinanza regionale sospende infatti le attività nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico raggiunge livelli elevati.

 

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