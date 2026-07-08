'Beach like a Deejay' arriva a Viareggio con tanti ospiti

Dopo il successo della prima tappa di Jesolo, approda a Viareggio da venerdì 10 a domenica 12 luglio BEACH LIKE A DEEJAY, il tour estivo di Radio Deejay fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito.

Un evento, realizzato con la collaborazione del Comune di Viareggio, che offre un fine settimana da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio - Umberto & Damiano, Annie Mazzola, Pecchia & Damiani - e di grandi artisti del panorama musicale italiano. Un’occasione unica per divertirsi a ritmo di musica sul Lungomare delle Maschere – Piazza Mazzini con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e dj set la sera.

Ad accendere il palco, venerdì dalle ore 21.00, sarà Radio m2o che farà ballare il pubblico al ritmo di un dj set d’eccezione con ALBERTINO e, in apertura, SHORTY E LRNZ. A curare, invece, la serata di sabato dalle ore 21.00 sarà Radio Deejay per uno speciale concerto live con la conduzione degli speaker della radio che presenteranno sul palco alcuni dei cantanti italiani più amati del momento: BAMBOLE DI PEZZA, FRANCESCO GABBANI, MALIKA AYANE E NAYT.

Sabato e domenica dalle ore 7.30 di mattina sarà possibile partecipare sulla spiaggia a un ricco palinsesto di corsi fitness (risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, acqua fun e power training), giocare a beach volley, bowling, beach tennis, bocce, calcio balilla, ping-pong e assistere a momenti di intrattenimento sul palco della spiaggia di Deejay on the beach animati dagli speaker della radio con la possibilità di partecipare a simpatici giochi con in palio tanti gadget. Nel corso dei due giorni sarà anche possibile provare tanti sport acquatici, come acqua scooter, sup elettrico e water board. Entrambi i giorni, inoltre, alle ore 11.30 e alle ore 18.00 sono previsti apertivi a ritmo di musica in compagnia di Umberto & Damiano, Annie Mazzola, Pecchia & Damiani. Infine, la giornata di domenica si concluderà al tramonto con il dj set firmato Radio Deejay che chiuderà lo speciale weekend di musica e divertimento.

Per partecipare alle attività di fitness è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell’apposito Info Point Deejay allestito nel village dell’evento sul Lungomare delle Maschere – Piazza Mazzini. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale Deejay bag.

L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Viareggio.

Dopo le tappe di Jesolo e Viareggio, Beach Like a Deejay proseguirà dal 17 al 19 luglio ad ALGHERO e si concluderà a BARLETTA dal 24 al 26 luglio.

Fonte: Ufficio Stampa

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