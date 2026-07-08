Borgo San Lorenzo, il servizio di continuità assistenziale si trasferisce presso la Casa della Comunità

Da oggi alle 20 la continuità assistenziale sarà attiva nella nuova Casa della Comunità in viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L’accesso al servizio sarà da via Gobetti.

Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma a Borgo San Lorenzo prende avvio in maniera ufficiale da questa sera e sarà definitivo presso la sede della Casa della Comunità.

Ricordiamo che l’accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116117, il numero unico con un operatore che dà all’utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c’è bisogno di una visita.

Questo della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo che è la Casa della Comunità principale del Mugello. Come Casa della Comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli spoke presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l’assistenza integrata delle persone su tutto il territorio.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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