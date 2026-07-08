Borgo San Lorenzo, il servizio di continuità assistenziale si trasferisce presso la Casa della Comunità

Sanità Borgo San Lorenzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Da oggi alle 20 la continuità assistenziale sarà attiva nella nuova Casa della Comunità in viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L’accesso al servizio sarà da via Gobetti.

Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma a Borgo San Lorenzo prende avvio in maniera ufficiale da questa sera e sarà definitivo presso la sede della Casa della Comunità.

Ricordiamo che l’accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116117, il numero unico con un operatore che dà all’utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c’è bisogno di una visita.

Questo della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo che è la Casa della Comunità principale del Mugello. Come Casa della Comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli spoke presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l’assistenza integrata delle persone su tutto il territorio.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Sanità
26 Giugno 2026

Operatore Socio Sanitario: aperte le iscrizioni ai corsi OSS 2026-27

Sono aperte fino alle ore 12.00 del 14 settembre le iscrizioni ai bandi di selezione pubblicati da Estar per l’ammissione ai corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) dell’anno formativo 2026-2027. L’offerta formativa dell’Asl Toscana [...]

Borgo San Lorenzo
Sanità
16 Giugno 2026

Due nuovi diabetologi all’ospedale del Mugello

Il Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’ospedale del Mugello da questa seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l’attività grazie all’assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le [...]

Borgo San Lorenzo
Sanità
8 Giugno 2026

Nuove donazioni all’ospedale del Mugello grazie a “Il Sorriso di Bruna”

Nei giorni scorsi l’ospedale del Mugello ha accolto i rappresentanti dell’associazione no profit Il Sorriso di Bruna, realtà che dal 2009 sostiene con continuità e sensibilità i reparti del presidio ospedaliero mugellano, contribuendo [...]



Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo

<< Indietro

torna a inizio pagina