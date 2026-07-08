È partito il cantiere della nuova palestra di Molino del Ponte

Partito da un paio di settimane il cantiere che porterà alla realizzazione della nuova palestra polifunzionale e alla riqualificazione complessiva dell'area sportiva di Molino del Ponte, a Baccaiano. Le attività preparatorie sono ormai concluse e i lavori veri e propri sono già in corso nell'area.

L'intervento, dal valore complessivo di 1,22 milioni di euro (finanziati in parte da un mutuo a tasso zero dell'Istituto Credito Sportivo e in parte da un contributo di 400.000 Euro di Regione Toscana), rappresenta uno dei progetti più consistenti degli ultimi anni sul fronte dell'impiantistica sportiva montespertolese.

Il progetto prevede tre interventi principali. Il più rilevante è la costruzione della nuova palestra, collegata al palazzetto "PalaAlessandro" tramite una galleria coperta. La struttura sarà omologata non solo per basket, pallavolo e calcetto, ma anche per hockey pista e pattinaggio a rotelle, grazie alla pavimentazione sportiva certificata e alle attrezzature regolamentari previste nel progetto esecutivo. La nuova struttura sarà dotata di due spogliatoi per gli atleti, uno spogliatoio per gli arbitri, impianti energeticamente efficienti e chiusure laterali apribili per l'utilizzo anche nella stagione estiva.

Oltre alla nuova palestra è prevista la trasformazione dell'attuale campo di calcio a cinque — oggi inutilizzato — in un nuovo campo da tennis in resina acrilica, superficie professionale indicata anche per il tennis in carrozzina. L'intervento è pensato per favorire la nascita di un centro dedicato a questa disciplina inclusiva, con finalità sia sportive sia riabilitative.

Il terzo asse riguarda la manutenzione completa delle coperture dei due campi da tennis coperti esistenti, che saranno dotati di una nuova membrana in PVC e di chiusure laterali scorrevoli per migliorarne fruibilità e sicurezza.

Nei giorni scorsi il Sindaco Alessio Mugnaini, insieme al Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Marco Pierini e all'Assessore allo Sport Paolo Vignozzi, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Alessio Mugnaini, Sindaco: "Quest'opera rappresenta un passo in avanti importante per l'impiantistica sportiva del nostro territorio e per l'intera comunità. Investiamo in strutture inclusive e versatili, pensate per accogliere un numero sempre maggiore di discipline e per offrire nuovi spazi ad associazioni, scuole e famiglie. Molino del Ponte diventerà un polo sportivo ancora più ricco, moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze degli atleti di oggi e di quelli di domani. Questa zona sportiva, grazie anche al contributo di Regione Toscana, sarà ancora di più punto di riferimento regionale."

"Con l'avvio di questo cantiere diamo concretezza a un progetto a cui lavoriamo da anni e la cui qualità è stata confermata anche dall’ottenimento delle risorse a valere sul bando della Regione Toscana” commenta Marco Pierini, Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici. “La scelta di dotare la struttura comunale di un ufficio dedicato alle progettazioni strategiche sta dando frutti importanti, perché consente di attrarre fondi da altri enti e di investirle sul territorio".

Paolo Vignozzi, Assessore con delega allo Sport: "Questo intervento cambierà il volto dell'impiantistica sportiva montespertolese. Non parliamo solo di una nuova palestra, ma di un vero e proprio polo capace di ospitare discipline diverse, dal basket agli sport su rotelle, fino a un campo da tennis pensato anche per il tennis in carrozzina. È un investimento sullo sport come strumento di inclusione, aggregazione e crescita per tutte le età, che arricchirà l'offerta a disposizione di società sportive, scuole e famiglie del territorio."

Il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle di FIP, FIPAV, CONI e Vigili del Fuoco, e prevede una durata dei lavori di 210 giorni naturali consecutivi dalla consegna, avvenuta nelle scorse settimane.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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