Cantiere a Ponte al Pino: nuova giornata di stop (e disagi) per i treni

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Mercoledì 8 luglio significa, per Firenze e per l'Italia dei treni, terzo giorno di stop alla circolazione ferroviaria. Sono in corso i lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino tra Campo di Marte e Santa Maria Novella.

La conclusione di questa prima fasi di lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio, e una seconda è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, con un simile blocco sempre tra le due stazioni. Di conseguenza l'Italia viene divisa in due per un tratto di poche centinaia di metri.

Al momento è stata completata la rimozione del vecchio impalcato del ponte. Contestualmente è stata riaperta la passerella pedonale. Sono in corso le demolizioni delle spalle esistenti, propedeutiche alla realizzazione delle nuove opere in vista del varo della nuova struttura, prevista durante la seconda fase dei lavori. Nelle prossime ore è prevista la riapertura di via degli Artisti, con il progressivo ripristino della viabilità nell'area interessata dal cantiere.

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