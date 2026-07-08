Consiglio comunale, i risultati delle votazioni a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito martedì 8 luglio 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

13. Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Forza Italia-Empoli del Fare.

14. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Quarto aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Forza Italia-Empoli del Fare.

17. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli su disegno di Legge Consenso. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Forza Italia-Empoli del Fare.

19. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per commemorare i 9 militari uccisi ad Empoli nei “Fatti del 1 Marzo 1921”. Il punto è stato respinto con i voti favorevoli di Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Forza Italia-Empoli del Fare, M5S, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli.

21. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli: sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti d’America. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Forza Italia-Empoli del Fare.

22. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su valorizzazione del patrimonio storico-culturale e realizzazione di percorsi di fruizione urbana. Il punto è stato approvato, con emendamento approvato all'unanimità, all'unanimità.

23. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per installazione di sedute permanenti nel centro storico di Empoli. Il punto è stato respinto con voti favorevoli di Buongiorno Empoli, M5S, Forza Italia-Empoli del Fare, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate