Consiglio comunale, Masi (BE): "Approvati due atti importanti, bocciata la proposta sulle panchine in centro"

All'indomani del Consiglio comunale del 7 luglio, Leonardo Masi, consigliere di Buongiorno Empoli, traccia un bilancio della seduta, tra soddisfazione e critiche. Secondo Masi, "la seduta si è svolta con un ordine del giorno particolarmente contenuto da parte della giunta, che ha presentato solo due delibere strettamente collegate". Dopo la pausa cena, inoltre, "i gruppi di destra hanno lasciato l'aula, facendo sì che la discussione degli atti fosse più veloce".

Nel corso della seduta sono state discusse anche due interrogazioni rivolte all'amministrazione comunale. La prima ha riguardato Alia-Plures. Masi giudica la risposta ricevuta "molto tecnica e per niente politica", sostenendo che l'amministrazione abbia ribadito come la società sia adeguatamente controllata, e che "va tutto bene".

"Ci viene da pensare che ne esistano due di società così denominate - afferma Masi -. Perché delle due l'una: o Plures è ben controllata e quindi il Comune è responsabile degli aumenti della Taric e dei disservizi vissuti, oppure non siamo in grado di incidere sulle scelte societarie e il Comune scarica queste responsabilità sulla dirigenza".

L'altra interrogazione ha riguardato le condizioni climatiche negli edifici scolastici cittadini. L'amministrazione ha illustrato le iniziative che intende adottare per ridurre le temperature all'interno delle scuole.

Tra gli atti approvati, Buongiorno Empoli evidenzia il via libera all'ordine del giorno di solidarietà al popolo cubano e contro il blocco economico imposto dagli Stati Uniti, definito dal gruppo "illegale" e in vigore da quasi settant'anni, oltre che ulteriormente irrigidito durante la prima amministrazione di Donald Trump.

Approvata anche una mozione che impegna sindaco e giunta a investire nella tutela, nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, anche attraverso la realizzazione di percorsi turistici dedicati.

Resta invece la delusione per la bocciatura della mozione che chiedeva l'installazione di sedute permanenti nel centro storico. Secondo Masi, la mancanza di panchine rappresenta un problema soprattutto per anziani, famiglie e persone con difficoltà motorie. "La maggioranza ha motivato il voto contrario sostenendo che la giunta sta già lavorando sul tema, senza però fornire indicazioni chiare sugli interventi previsti - conclude Masi -. Da ciò che possiamo riscontrare sembra invece che la tendenza sia quella di togliere le panchine dal centro storico. Continueremo a chiedere risposte puntuali e soluzioni concrete, convinti che rendere il centro storico più accessibile e vivibile debba essere una priorità".

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