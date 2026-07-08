Il Consiglio regionale va avanti di notte: approvato il Defr 2026

Si è concluso solo all'alba dell'8 luglio, dopo essere andato avanti tutta la notte, il dibattito del Consiglio regionale della Toscana sulla seconda variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 che ha approvato a maggioranza il Defr 2026. Il pacchetto di interventi all'esame dell'assemblea legislativa comprende anche i provvedimenti normativi collegati che non sono stati ancora votati.

La discussione, avviata nel pomeriggio di martedì 7 luglio, è proseguita fino a poco dopo le 5. Solo allora la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ha chiesto la convocazione della Conferenza programmazione lavori (Cpl) per determinare l'iter dei passaggi successivi e la gestione del proseguimento della sessione d'aula.

Chiara La Porta e Alessandro Capecchi di FdI hanno contestato la prosecuzione dei lavori oltre l'orario limite: per loro la seduta doveva considerarsi chiusa inderogabilmente alle 5.

La presidente Saccardi ha richiamato l'articolo 87 comma 3 del regolamento interno dell'assemblea legislativa, che disciplina la conduzione dei lavori e le prerogative nella rimodulazione della seduta. Saccardi ha quindi messo al voto dell'aula la convocazione della Conferenza programmazione lavori e l'aula è rimasta sospesa fino alle 7 per poi procedere all'esame degli ordini del giorno.

Grazie a un accordo politico siglato tra le forze di maggioranza e di minoranza, l'opposizione ha ritirato parte dei documenti presentati: Forza Italia ha deciso di stralciare complessivamente 37 ordini del giorno. I lavori sono stati interrotti poco prima delle 8, in attesa di un subemendamento al bilancio.

Notizie correlate