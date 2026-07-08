Dall'Empolese Valdelsa al trionfo nel Chianti: Nico Cannella vince il primo premio assoluto al Gaiole Wine Contest 2026

Nico Cannella, residente ad Empoli ed originario di Montaione, appassionato di vino e blind tasting, ha conquistato il primo premio assoluto al Gaiole Wine Contest 2026 (degustazione alla cieca), tenutosi lunedì 6 Luglio, organizzato dalla celebre azienda agricola Capannelle a Gaiole in Chianti, una delle cantine più blasonate e rinomate a livello nazionale ed internazionale.

La competizione ha visto sfidarsi numerosi partecipanti in una prova di altissima precisione. In questo genere di contest il termine "blind" (bendato) si riferisce in realtà alle bottiglie: i vini vengono rigorosamente coperti per nasconderne l’etichetta e la forma. I concorrenti, basandosi esclusivamente sui propri sensi, devono analizzare il calice a mente libera da ogni condizionamento per indovinare vitigni, annate, territori di provenienza e caratteristiche evolutive.

Nico è riuscito in un doppio exploit rarissimo in queste competizioni: prima ha firmato l'impresa di indovinare l'esatta identità di un singolo vino in degustazione; successivamente, ha conquistato il primo premio assoluto per la migliore performance di degustazione sui 5 campioni presentati. Una dimostrazione di sensibilità fuori dal comune e di un palato eccezionalmente allenato.

Un traguardo straordinario, nato non come professione, ma come autentico amore per la cultura del vino, coltivato negli anni anche attraverso l'impegno nella delegazione locale dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS) nell'area dell'Empolese Valdelsa.

"Vincere in una cantina simbolo come Capannelle è una soddisfazione immensa -, racconta Nico -. La degustazione alla cieca è la sfida più bella per chi ama il vino: quando la bottiglia è coperta non contano il prezzo o il blasone del marchio, ma solo ciò che il vino riesce a trasmetterti nel bicchiere. Richiede massima concentrazione, studio e un pizzico di intuito. Dedico questa vittoria a tutti gli appassionati del nostro territorio che, come me, amano scoprire le storie nascoste dietro a ogni calice ".

La vittoria di Nico dimostra come la grande passione e la dedizione possano condurre a traguardi d'eccellenza, portando il nome dei comuni di Empoli e Montaione ai vertici delle competizioni territoriali.

Fonte: Ufficio stampa

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