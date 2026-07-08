Dante arriva sull’Arno in barca: a Limite una suggestiva Lectura Dantis tra teatro e poesia

Giovedì 9 luglio, alle 21,30, arrivo di Dante Alighieri- Riccardo Starnotti dal fiume Arno, su una barca della Canottieri Limite, e declamazione di alcuni canti dell'Inferno della Divina Commedia.

L'evento, ad ingresso libero e gratuito, organizzato dal Comune di Capraia e Limite in collaborazione con la Canottieri Limite ed inserito nella rassegna "Controcorrente" di Feisct legata al "Manifesto dell'Arno", si terrà in Lungarno Trento e Trieste, a Limite sull'Arno, nei pressi dello scalo della Nave di collegamento tra la sponda limitese e quella di Tinaia (Empoli).

Da oltre quindici anni Riccardo Starnotti dedica il suo lavoro a un obiettivo preciso: riportare Dante Alighieri tra le persone, facendolo uscire dalle pagine dei libri per restituirgli voce, emozione e umanità.

Riccardo Starnotti, guida turistica dantesca, divulgatore e presidente dell'Associazione Culturale Amici di Dante in Casentino, nel corso degli anni ha ideato e realizzato centinaia di eventi, conferenze, spettacoli itineranti, trekking culturali e Lecturae Dantis, interpretando personalmente il Sommo Poeta e raccontando la sua opera in modo coinvolgente, semplice e accessibile a tutti.

Da questa passione è nata anche Tour Danteschi, un'agenzia di viaggi specializzata in esperienze culturali che accompagna scuole, gruppi e viaggiatori alla scoperta dell'Italia attraverso Dante, la storia, l'arte, il paesaggio e le tradizioni locali, costruendo esperienze autentiche, pensate per far conoscere i grandi luoghi della cultura insieme a quei piccoli tesori meno conosciuti che rendono unica l'Italia.

Ogni evento rappresenta un'occasione per creare un dialogo tra passato e presente, dimostrando come la Divina Commedia continui ancora oggi a parlare all'uomo contemporaneo.

Durante la serata di giovedì 9, la Divina Commedia prenderà vita sulle rive dell'Arno, con l'arrivo di Dante su una barca della Canottieri Limite, seguito dalla Lectura Dantis del III canto dell'Inferno dedicato a Caronte, con il fiume protagonista. Un'esperienza immersiva che unisce teatro, letteratura e territorio, facendo rivivere l'opera dantesca in una forma capace di emozionare spettatori di ogni età.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate