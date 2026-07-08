Eraldo Affinati a Certaldo per una riflessione su scuola ed educazione

Il Comune di Certaldo patrocina l'appuntamento "Per amore del futuro", incontro con Eraldo Affinati, fondatore delle Scuole di italiano per migranti "Penny Wirton", in programma sabato 11 luglio alle ore 21.15 nel Chiostro dell'ex Convento degli Agostiniani, a Certaldo Alto.

L'evento, terzo appuntamento della rassegna "Dialoghi nel Chiostro 2026", è organizzato dal Centro Culturale Ichneutai in collaborazione con la Parrocchia di San Tommaso Apostolo.

Nel corso della serata, che prende spunto dal suo ultimo libro Per amore del futuro, Affinati guiderà il pubblico in una riflessione sulla scuola come strumento di pace e di integrazione, capace di custodire l'umano dentro le trasformazioni dell'era digitale. Una scuola non intesa come semplice luogo di trasmissione del sapere, ma come il fragile terreno comune in cui giovani e adulti si confrontano con l'ansia di fallire e con la ricerca di un senso: il gesto educativo, ricorda Affinati, resta la più grande scommessa sul domani, un atto di coraggio e di responsabilità.

Ad aprire l'incontro sarà l'esibizione al violino di Kefas Lagneble, studente del Liceo Musicale. Affinati dialogherà con Lucia Serracca e Sara Occhipinti, del Centro Culturale Ichneutai.

In caso di maltempo, l'incontro si svolgerà all'interno del Museo di Arte Sacra.

L'Amministrazione comunale invita cittadini e cittadine a partecipare a questo momento di riflessione condivisa sul valore dell'educazione e della scuola come luogo di crescita e di incontro.

Scheda evento:

📍 Chiostro dell'ex Convento degli Agostiniani, Certaldo Alto

🕤 Sabato 11 luglio 2026, ore 21.15

Ospite: Eraldo Affinati

Apertura musicale: Kefas Lagneble (violino, Liceo Musicale)

Conducono: Lucia Serracca, Sara Occhipinti (Centro Culturale Ichneutai)

Organizzazione: Centro Culturale Ichneutai e Parrocchia S. Tommaso Apostolo

Con il patrocinio del Comune di Certaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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