Da giovedì 9 a domenica 26 luglio torna a Castelfiorentino, al Parco Roosevelt, la Festa de l'Unità, giunta quest'anno alla sua 77ª edizione: quasi otto decenni di storia che fanno di questo appuntamento una delle tradizioni più radicate e amate non solo della nostra cittadina, ma dell'intero territorio dell'Empolese Valdelsa.

Diciotto serate di politica, cultura, musica, sport, socialità e buona cucina, in cui la comunità si ritrova ogni sera per stare insieme, confrontarsi e divertirsi in un clima accogliente e familiare.

"Arrivare alla 77ª edizione significa custodire una tradizione che appartiene alla nostra comunità e, allo stesso tempo, saperla rinnovare ogni anno — commenta Gabriele Romei, segretario del Partito Democratico di Castelfiorentino-. La Festa de l'Unità è da sempre un appuntamento fisso per Castelfiorentino e per l'intero territorio dell'Empolese Valdelsa: le persone vengono a trovarci ogni sera perché sanno che qui troveranno un posto accogliente dove socializzare, confrontarsi e stare bene".

Non mancheranno i dibattiti, capaci di spaziare dal locale al nazionale: dal classico incontro con la sindaca Francesca Giannì, la sua giunta e la cittadinanza, ai temi sovracomunali — come il confronto sulle infrastrutture con la nostra consigliera regionale Brenda Barnini e l'assessore regionale con la relativa delega Filippo Boni — fino a un'iniziativa di respiro nazionale con gli esponenti di tutti i partiti del campo largo. E poi tante presentazioni letterarie, musica ogni sera e gli incontri con le associazioni e le organizzazioni che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità.

"Anche quest'anno — prosegue Romei — vogliamo continuare a coniugare tradizione e novità, confronto, socialità e divertimento, sempre con l'obiettivo di migliorarci e servire la nostra comunità. Dagli incontri con le associazioni del territorio ai grandi temi della politica regionale e nazionale, la Festa resta uno spazio aperto a tutte e a tutti".

E poi, come da tradizione, la buona cucina della Festa: le pizze, i primi e gli sfiziosi secondi, a partire dal leggendario caciucco del martedì e del venerdì. Per prenotarsi al ristorante-pizzeria chiamare il 3534439717.

Non mancheranno i celebri bomboloni e i gelati. Torna inoltre, visti gli ottimi risultati dello scorso anno, la libreria, con la sua ampia e curata selezione di titoli.

A fare da filo conduttore alle molte serate ci sarà la Rota della Fortuna: l'immancabile gioco che regala emozioni a grandi e piccini. Basta far girare la ruota per tentare la sorte e provare a portare a casa uno dei tanti premi in palio, in un momento di allegria che è ormai un piccolo rito della nostra Festa.

Il programma

Giovedì 9 luglio —Inaugurazione

Si parte con la serata inaugurale della 77ª Festa de l'Unità: il taglio del nastro che dà il via a diciotto giorni di eventi.

Venerdì 10 luglio — ore 21:30, Arena Centrale

Presentazione del libro «Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta» con Arturo Scotto, autore e deputato della Repubblica Italiana per il Partito Democratico. Nel corso della serata torna anche la Rota della Fortuna.

Sabato 11 luglio— ore 21:30

Rota della Fortuna e serata di ballo liscio.

Domenica 12 luglio — ore 21:30

Presentazione del libro «Come una farfalla a luglio» di Stefano Valenti (Feltrinelli). Spazio anche alla Rota della Fortuna.

Lunedì 13 luglio — ore 21:30

Il classico incontro di confronto diretto con il territorio: la sindaca Francesca Giannì, la sua giunta e la cittadinanza a colloquio, per fare il punto sui temi della città.

Martedì 14 luglio — ore 21:30

Serata dedicata al gioco da tavolo come forma di aggregazione e socializzazione e alla sensibilizzazione sul tema del gioco d'azzardo. Concretizzando le esperienze di ludoteca degli scorsi anni, saranno ospitati i membri di Federludo e FirenzeGioca, insieme all'Amministrazione comunale, da sempre impegnata nelle politiche giovanili, con la presenza delle assessore Longaresi e Parisi.

Spazio anche a una serata dedicata all'arte dello sguardo con il gruppo fotografico Giglio Rosso.

Mercoledì 15 luglio — ore 21:30

Incontro con Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, e Lapo Baldini, direttore CIA Toscana Centro.

Nel corso della serata, la dimostrazione del gruppo di ginnastica artistica della Polisportiva Il Giglio.

Giovedì 16 luglio — ore 22:00

Serata musicale con Dj Woods.

Saranno ospitati anche il gruppo di atletica della Polisportiva Il Giglio con la sua dimostrazione.

Venerdì 17 luglio — ore 22:00

Serata musicale con i Twisted Heads, cover band anni '90, per una notte all'insegna dei grandi successi.Torna la Rota della Fortuna.

Sabato 18 luglio — ore 21:30

Doppia presentazione letteraria: Marco Vichi presenta «È di te che si parla» e Leonardo Gori presenta «I girasoli di Odessa».

A seguire, Rota della Fortuna e ballo liscio.

Domenica 19 luglio — ore 21:00

Proiezione della finale dei Mondiali sul maxischermo, per vivere insieme l'emozione della grande partita. Spazio anche alla Rota della Fortuna.

Lunedì 20 luglio — ore 21:30

Iniziativa sulle infrastrutture con la sindaca Francesca Giannì, la consigliera regionale PD Brenda Barnini e l'assessore regionale Filippo Boni.

Martedì 21 luglio — ore 22:00

Prima serata di Silent Disco!

Saranno ospitati bambini saharawi «piccoli ambasciatori di pace» con l'associazione Hurrìa e, in concomitanza, la dimostrazione del gruppo di karate della Polisportiva Il Giglio.

In programma anche la seconda serata dedicata ai giochi da tavolo.

Mercoledì 22 luglio — ore 21:30 (letteratura) / 22:00 (musica)

Seconda serata di Silent Disco e serata di ballo Country presso la pista da ballo Auser: lezioni gratuite di ballo ed esibizioni, adatte a tutti, anche ai principianti.

Spazio, inoltre, alla presentazione letteraria con Francesca Silvestre, che presenta «Storie bumbare».

Giovedì 23 luglio — ore 21:30

Il confronto con gli esponenti del campo largo: iniziativa con il senatore PD Dario Parrini, Francesco Casini (consigliere regionale IV), Massimo Marconcini (direttivo AVS Empoli) e Luca Rossi Romanelli (consigliere regionale M5S).

Nel corso della serata, la dimostrazione del gruppo di atletica della Polisportiva Il Giglio.

Venerdì 24 luglio — ore 21:30

Il triatleta e osteopata Niccolò Pace di Osteolab presenta il libro «Volevo essere un eroe».

Torna la serata dedicata all'arte dello scatto con il gruppo fotografico Giglio Rosso.

Spazio anche alla Rota della Fortuna.

Sabato 25 luglio

Rota della Fortuna e serata di ballo liscio.

Domenica 26 luglio — ore 22:00

Gran finale con la serata musicale di Dj Woods e l'ultima Rota della Fortuna dell'edizione.

A chiudere la 77ª Festa de l'Unità, come da tradizione, i grandi fuochi di fine festa.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

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